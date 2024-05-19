TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİNE BÜYÜK İLGİ

Bu yıl 9. Düzenlenecek Türk Dünyası 9. Film Festivaline başvuruların devam ettiği öğrenildi. 30 Ağustos’a kadar başvuruların alınacağı festivale şu ana kadar 116 film başvurdu.





Türk Dünyası 9.Belgesel Film Festivali tanıtım toplantısı BULTÜRK Genel merkezinde yapıldı. Toplantıya federasyona bağlı cemiyetler, Türk Dünyası Dernekleri ve Türk Dünyası temsilcileri katıldı. Bu yılki festivalin teması “Türk Kültürü ve Türk’ün Dünyaya Bakış Açısı” olarak duyuruldu.

Festival T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum teşkilatları ve basın kuruluşlarının desteği ile yapılıyor. Film gösterimleri “Mazlumlara Özgürlük 9 ülke 9 şehir 1 Festival” sloganı ile dokuz ülkede gösterilecek.

“ŞU ANA KADAR 116 FİLM BAŞVURUSU YAPILDI”

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Düzenleme Kurulu Başkanı, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir yaptığı açıklamada festivale 15 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla toplamda 116 filmin müracaat ettiğini kaydetti.

Türkiye,Azerbaycan,Kazakistan,Kırgızistan,Japonya,Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden başvuruların yapıldığını aktaran Demir

“Müracaatlarımız devam ediyor. Son müracaat tarihimiz ise 30 Ağustos 2024. Festivale katılmak isteyenler müracaatlarını www.turkbelgesel.com ve www.filmfreway üzerinden yapabilir. Festivalin gala ve ödül töreni Ankara da yapılacak. Akabinde ödüllü filmler Azerbaycan, Kazakistan,Kırgızistan,Özbekistan Kuzey Makedonya,Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gösterime sunulacak” ifadelerini kullandı.

“TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TANINMASI İÇİN BU FESTİVALİ YAPIYORUZ”

Festival düzenleme kurulu olarak dünyanın en eski ve yaygın kültür miraslarından birini Türk kültürünün temsil ettiğini düşündüklerini aktaran Menderes Demir açıklamasına şöyle devam etti:

“Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve bu mirası yaşatmak önemli sorumluluklarımızdan birisi. Türk kültürünün profesyoneller ve genç nesiller tarafından belgelenmesi/tanınması her geçen gün değişen-dönüşen dünyada iz bırakmak açısından önem taşıyor. Bu maksatla “Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışması’nı yapıyoruz”

Festivale; Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Makedonya başta olmak üzere; özerk Türk Cumhuriyetleri, Tataristan,Çuvaşistan,Başkurdistan,Tuva,Yakutistan,Dağıstan,Hakasya ve akraba toplulukları katılıyor

“ÖN SEÇİCİ KURUL FİLMLERİ İZLİYOR”

Festivalin ön Jüri başkanlığını Ferda Gürcan yaptığını proje ortaklarının ise üniversiteler ve serbest çalışan yönetmenlerden oluştuğunu kaydeden Demir ön jürilerin başvuru yapan filmleri incelemeye başladıklarını aktardı.

Bu yılki Jüri üyeleri ise şu şekilde oluştu.

Ön Jüri Başkanı

Ferda Gürcan / Yönetmen / TRT Belgesel Emekli / Ankara

Ön Jüri Üyeleri

Hayri Çölaşan / Sinema Yazarı / Ankara

Hüseyin Özden / Yönetmen /

İhsan Koluaçık / Akademisyen / Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Tekirdağ

Nazan Kahraman / Akademisyen / Amasya

Saide Ömer / Yönetmen / Azerbaycan

Timur Yılmaz / Akademisyen / Amasya

Zekiye Ergün / Yönetmen / TRT İzmir Tv / Ankara

Mehtap Özgül / Yönetmen / TRT Emekli / Ankara

Gülşah Altuğ / Sinema Yazarı / Sekans / Ankara

Müracaatlar :info@turkbelgesel.com adresi üzerinden yapılmaktadır” dedi.

































