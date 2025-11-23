Bilişim Fuarı stantlarına 7’den 70’e yoğun ilgi

Bilişim ve teknolojinin kalbinin attığı Kocaeli Bilişim Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Teknoloji meraklıları ve girişimcileri buluşturan fuara katılan firmalar, en yeni teknolojilerini kurulan stantlarda anlattı.

BİLİM VE TEKNOLOJİDE ÖNCÜ KENT KOCELİ

Geleceğin dünyasına yön veren bilişim teknolojileri, Kocaeli’de “Bilimşim Fuarı” adı altında buluştu. Kocaeli Kongre Merkezi’nde kapılarını açan ve 3 gün sürecek olan fuarda; iletişim teknolojileri, siber güvenlik çözümleri, yapay zekâ ve veri yönetimi, mühendislik ve tasarım teknolojileri, dijital ticaret inovasyonlarını içeren dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen şirketleri yer alıyor.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ YOĞUN

Kapılarını törenle açan Kocaeli Bilişim Fuarı’na vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu. Teknoloji meraklılarını buluşturan fuarda; makine, otomobil, endüstriyel otomasyon, kamera sistemleri, bilgisayar, yazılım alanındaki yenilikleri tanıtan ve daha birçok stant bulunuyor. Fuarın hafta sonu da birçok vatandaş tarafından ziyaret etmesi bekleniyor.

TEKNOLOJİ KAYIT ALTINA ALINACAK

Bilişim Fuarı’nda bu yıl; 45 oturum, 124 konuşmacı bulunuyor. 95 ulusal-uluslararası şirket ile bugünün ve yarının teknolojilerinin ele alınacağı oturumlarda siber güvenlikten akıllı şehirciliğe, eğitim teknolojilerinden sanayi 4.0 çözümlerine kadar geniş bir yelpazede sunumlar yapılacak.

Fuar boyunca gerçekleştirilen tüm panel ve oturumlar kayıt altına alınacak. Bu içerikler, fuar sonrasında derlenerek “Kocaeli Bilişim Fuarı Özel Yayını” adıyla kitaplaştırılacak.

DİJİTAL KATILIM BELGESİ VERİLECEK

Tüm vatandaşlar için ücretsiz açık olan Kocaeli Bilişim Fuarı’nda oturumlara katılan ziyaretçilere “Dijital Katılım Belgesi” veriliyor.

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilen etkinliklere kayıt için www.kocaelibilisimfuari.com adresi ziyaret edilebilecek. Fuar, Kocaeli Kongre Merkezi’nde 21-23 Kasım tarihleri arasında devam ediyor. Katılımcılar yeni teknolojileri deneyimleme fırsatı bulacak.





(Emre KAHRAMAN)