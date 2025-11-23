Büyükşehir’in düzenlediği Bilişim Fuarı kalitesini ortaya koyuyor; “Bu fuar Türkiye’de teknolojiyi geliştiriyor”

“Yapay Zekâ” temasıyla kapılarını açan Kocaeli Bilişim Fuarı, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Bilim ve teknoloji alanında tecrübelerini aktaran panelistler, Kocaeli’de düzenlenen bu fuarın Türkiye’de teknolojiyi geliştirdiği noktasında ortak görüş belirtti.

FUAR, BİLİŞİM EKOSİSTEMİNİN NABZINI TUTUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde oturum ve panellerle devam ediyor. Bilişim ekosisteminin nabzını tutan fuar; teknoloji devleri, girişimciler, akademisyenler ve binlerce ziyaretçiyi aynı çatı altında buluşturuyor. Bu yıl “Yapay Zekâ” temasıyla kapılarını açan fuarın Karamürsel Alp Salonu’nda gerçekleşen oturumlarında birçok teknoloji sunumu gerçekleştirildi.

KARAMÜRSEL ALP’TE PANELLER

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen tüm oturumlar büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda Karamürsel Alp Salonu’nda gerçekleşen oturumlarda TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkan Yardımcısı Salih Kükrek ile Yazılım 3D Teknik Takım Lideri ve BIM Danışmanı Gökçen Ezgi Şen Eren teknoloji sunumlarını gerçekleştirdi. Bir başka panelde ise İnnova CTO Erkan Dilaveroğlu, VOISER Kurucusu Hafzullah Yıldırım ve Boğaziçi Teknopark Ar-Ge ve IT Direktörü Serhan Yıldız, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar moderatörlüğünde dijital dönüşüm ve yapay zekâ entegrasyonu üzerine değerlendirmeler yaptı. Ardından Fütüristler Derneği Kurucu Başkanı Alphan Manas, gerçekleştirdiği deneyim sunumuyla teknolojik geleceğe dair öngörülerini paylaştı.

SİBER TEHDİTLERİN DÖNÜŞEN YAPISI ELE ALINDI

Moderatörlüğünü Icredible and Hebys CEO’su Mustafa El Aliwat’ın üstlendiği panelde ise Kaledar Teknoloji & Secunnix Siber Teknoloji Hizmetleri Kurucusu Taha Çiftçi, HİB Siber Güvenlik Başkanı Faruk Sarı ve Privia Security CEO’su Eyüp Çelik, siber tehditlerin dönüşen yapısını ele aldı. Ayrıca Bilişim Vadisi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Hüseyin Türk moderatörlüğünde Recram Kurucu Ortağı Nebi Kara, Argenova&Girin Kurucusu Caner Bulut ve Invamar Kurucusu Merve Aydıner, girişimcilik dünyasında karşılaşılan zorluklar ve çözüm yollarına odaklanan bir panel gerçekleştirdi.

PANELİSTLERİN YAPAY ZEKÂ VURGUSU

Oturumlarda “Yapay Zekâ”, panelistlerin en çok vurgu yaptığı başlık oldu. Serhan Yıldız, karar verme hızını artıran ve hata payını düşüren yapay zekâ teknolojilerinin şirketlerin geleceği için zorunlu hâle geldiğini belirtti. Erkan Dilaveroğlu ise yapay zekâ sistemlerinin insan sinir ağı modelinden ilham alınarak geliştirildiğini ifade ederek, “Öğrettiğinizin ötesini size öğreten bir yapıdan bahsediyoruz. Şu an için tamamen bir dijital dönüşüm oldu bitti diyemeyiz. Kodlanan gelecek diyebiliriz yapay zekâdan da yararlanarak geleceği de kodlamalıyız” sözleriyle yapay zekâyla sadece bugünümüzü değil, yarınımıza da yatırım yapmamız gerektiğinden bahsetti.

“KOCAELİ’DEKİ FUAR TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRİYOR”

Yapay zekânın yanı sıra, teknoloji ekosisteminin gelişimi, insan kaynağı ihtiyacı ve gençlerin dijital alanlarda güçlendirilmesi de fuarın öne çıkan temaları arasındaydı. Gökçen Ezgi Şen Eren, dijitalleşmenin sadece yazılım öğrenmekle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda profesyonel danışmanlık ve doğru entegrasyon gerektirdiğini vurguladı. Eren, ” Kocaeli’de gerçekleşen Bilişim Fuarı gibi Türkiye’de etkinlikler düzenleyerek teknolojide bizde ilerleyeceğiz” dedi. Fütürist Alphan Manas, hızla değişen teknolojilerin eğitimden günlük yaşama kadar birçok alanı yeniden şekillendireceğini ifade etti.

GENÇLERE İLHAM VEREN TAVSİYELER

Girişimcilik panelinde söz alan Caner Bulut, Türkiye’de inovasyon kültürünün güçlenmesi için gençlerin cesaretle yola çıkması gerektiğini vurguladı. Panelin bir diğer konuşmacısı Merve Aydıner ise girişimcilik yolculuğunda sabrın önemine dikkat çekerek, “İnsanlara karşı kulaklarınızı kapatmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yapıcı eleştiriyi alın ama yıkıcı olanı almayın ki enerjiniz tükenmesin” dedi. Öte yandan Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar, gelişen teknolojilerle birlikte gençlerin vicdan, merhamet ve topluma fayda üretme bilinciyle hareket etmesi gerektiğini hatırlatarak, dijital dönüşümün sadece makineleri dönüştürmek değil, insanı da doğru değerlerle geliştirmek olduğunun altını çizdi.





(Emre KAHRAMAN)