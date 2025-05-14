“Çiftçilerimizin alın teri geleceğimizin teminatıdır”

14 Mayıs 2025 Çarşamba 09:29
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında tarımın stratejik bir mesele olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Sanayi büyür, şehirler genişler, teknoloji çağ atlar. Ama tarım, insanlığın her dönem en temel dayanağıdır. Biz de bu bilinçle çiftçilerimizin her zaman yanında olduk ve 2019 yılından bu yana çiftçimize 86 destekleme projesiyle yaklaşık 1 Milyar TL destek sağladık. Gıda ve Tarım Örgütünün verilerine göre hala 9 kişiden birinin yeterli gıdaya ulaşamadığı belirtiliyor. Gıda arzının sürdürülebilirliği için tarımı yalnızca kırsalın değil, bütün insanlığın ortak meselesi olarak görmek zorundayız. Bu noktada göreve geldiğimiz günden bu güne çiftçilerimize verdiğimiz destekler ve aldığımız tedbirler ile tarımsal üretimde çok ciddi mesafeler aldık. Gübreden mazota, yem bitkisinden seraya, arıcılıktan kooperatif desteklerine kadar her alanda üreticimizin yanındayız. Üreticilerimize ürünün ekiminden, paketlenmesine ve dağıtımına kadar her aşamada desteklerimiz devam ediyor. Bu desteği hiçbir zaman eksiltmeyeceğiz. Şehrimizin ve ülkemizin geleceği için çiftçilerimize desteklerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz. Milli ekonominin temelini oluşturan, ülkemizin kalkınmasındaki ana aktör olan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, toprağa değer katan, emeğiyle ülkemizi kalkındıran tüm üreticilerimize en kalbi duygularımla minnetlerimi sunuyorum.”
(Ömer İLGEÇ)