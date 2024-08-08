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Gelin görümce tartışması hastanede son buldu:

Görümcesi tarafından yüzüne kaynar su dökülen kadın yaralandı

Gelin görümce tartışması hastanede son buldu:

08 Ağustos 2024 Perşembe 19:58


Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ikamet eden 31 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, iddiaya göre ziyaret için İstanbul’dan gelen görümcesi tarafından yüzüne kaynar su dökülmesi neticesinde yaralandı.   
  Altındere Osmanağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu S.K. (31) ile İstanbul'dan ziyaretlerine gelen görümcesi F.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.K., S.K.’nın yüzüne kaynar su dökerek yaralanmasına sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. 
                                


İHA
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