Usta yardımcısı tezgahtarı böyle kurtardı

Kocaeli'de usta yardımcısı, kardeşinin lokantasında tezgahtarlık yapan Nazım Kazdal'ın nefes borusuna kaçan ve nefesiz kalmasına sebep olan ekmeği Heimlich manevrası ile çıkardı. Kazdal'ın hayata tutunduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kardeşinin esnaf lokantasında tezgahtarlık yapan Nazım Kazdal, acıkınca bir parça ekmek yedi. Ekmeğin soluk boğazına kaçması neticesinde Kazdal nefessiz kaldı. Kazdal can havli ile eşinin yanına koşarken, durumu fark eden usta yardımcısı Bahadır Kayagil, Heimlich manevrası ile soluk borusuna kaçan ekmeği çıkardı. Kazdal'ın Heimlich manevrasıyla hayata tutunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Heimlich manevrasının önemini şu an daha iyi anladım"

Kardeşinin lokantasında tezgahtarlık yapan Nazım Kazdal, "Çay aldım, ekmek arası peynir yemek istedim. Ekmeği yerken nefes boruma kaçtı ve beni tıkadı. Hemen zıpladım ortaya fırladım. Arkadaşım Bahadır müdahale etti. Hanımda oradaydı, ona sarıldım. Gözlerimin önü karardı, ‘Gidiyorum herhalde’ dedim. Bahadır sayesinde kurtuldum. Heimlich manevrasını ben bilmiyordum ancak eşim biliyordu o yüzden ona doğru koştum. Heimlich manevrasının önemini şu an daha iyi anladım. Heimlich manevrası sayesinde hayata döndüm. En kısa sürede Heimlich manevrasını öğreneceğim, her an her şey olabiliyor. Tüm vatandaşların Heimlich manevrasını öğrenmesi gerekiyor, bunu daha iyi anladım" dedi.

"Bazen basit yöntem can kurtarıyor"

4 senedir lokantada usta yardımcısı olarak çalışan Bahadır Kayagil, "Nazım abinin tezgahın arkasında su içtiğini ve yutkunmadığını gördüm. Bunun üzerine boğazında bir şey kaldığını anladım. Nazım abinin eşi eski sağlıkçı olduğu için ona doğru koşmaya başladı. Heimlich müdahalesi aklıma geldi. 2019 yılında da benzer olay çocuğumun başından geçtiği için biliyordum. Hemen Nazım abiye müdahalede bulundum. Aslında basit yöntem. Bazen basit yöntem can kurtarıyor. Gıda sektöründe, lokantalarda sürekli olan bir olay. Ustalık ve çıraklık belgesi alırken ilk yardım belgesi zorunluluğu da olması gerekiyor. Ufak bir manevra ile insanın hayatı kurtuluyor. 30-40 saniye müdahale edilmezse beyine oksijen gitmediği için insan tamamen felç kalabilir. Milli Eğitim’in bir belge verdiği zaman ilk yardımı zorunlu kılması lazım" diye konuştu.

İHA