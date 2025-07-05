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Çayırova'da işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Çayırova'da işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

05 Temmuz 2025 Cumartesi 10:09

 Olay, önceki gün Yenimahalle Fatih Caddesi'ndeki elektrikçide meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibi D.Y. ile G.O. arasında tartışma çıktı. Bıçakla bacağından yaralanan G.O. kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı D.Y. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.  
  Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İHA
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