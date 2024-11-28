Gebze Kış Spor Okulları’nda Eğlenceli Eğitimler Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları’nda eğlenceli eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları’ndan faydalanan 1600 öğrenci boş zamanlarını spor yaparak değerlendiriyor.

28 Kasım 2024 Perşembe 10:59