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Gebze Kış Spor Okulları’nda Eğlenceli Eğitimler

Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları’nda eğlenceli eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları’ndan faydalanan 1600 öğrenci boş zamanlarını spor yaparak değerlendiriyor.

Gebze Kış Spor Okulları'nda Eğlenceli Eğitimler

28 Kasım 2024 Perşembe 10:59

 Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları’nda eğlenceli eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Toplam 10 branşta 10 farklı tesiste sürdürülen Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları’ndan faydalanan 1600 öğrenci boş zamanlarını spor yaparak değerlendiriyor. Güreş, voleybol, basketbol, jimnastik, masa tenisi, okçuluk, tenis, satranç, yüzme, taekwondo gibi branşları kapsayan Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları; Gebze Alaettin Kurt Stadyumu, Eray Şamdan Spor Salonu, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi, İstasyon Bilim Sanat Merkezi, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi ve Sümeyye Boyacı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu gibi tesislerde hizmet veriyor. 
(Ömer İLGEÇ)
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