GELECEĞİN YILDIZLARI DARICA’DA ŞAMPİYON OLMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ

BAŞKAN BIYIK GENÇ SPORCULARA BAŞARILAR DİLEDİ
Ailelerin de tribünleri doldurduğu ve büyük turnuvaları aratmayan görüntülerin yaşandığı U11 Darıca CUP Turnuvası sporseverlerden de tam not aldı. Sporcular ve izleyiciler için her ayrıntının düşünüldüğü turnuvada maçlar da adeta nefes kesti. Kupa ve madalya için kıran kırana maçların oynandığı turnuvaya katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençlerle bir süre top oynayarak başarılar diledi. Kazasız ve sakatlıksız bir turnuva olması temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, gençlere başarılar diledi. Geleceğin yıldızlarının bu sahalardan yetişeceğine inandığını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi olarak her zaman gençlerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.
DEV KULÜPLER GENÇ YETENEKLERİ İZLEDİ
Turnuva sonunda Gebzespor birinci olurken ikinci Darıca Kartalgücü ve üçüncü de Darıca Kalespor oldu. Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi dev kulüplerin scout ekipleri de genç yıldızları izlemek ve rapor hazırlamak için turnuvayı yakından takip etti. Turnuva sonunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş scout ekibinin gençler arasından beğendikleri 7 genç sporcu hakkında olumlu rapor hazırladıkları öğrenildi. Amatör spor kulüplerinin temsilcileri de turnuva sonunda Darıca Belediyesi’ne başarılı turnuva için teşekkür ettiler.