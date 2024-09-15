banner1083
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GELECEĞİN YILDIZLARI DARICA’DA ŞAMPİYON OLMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ

Darıca Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen U11 Darıca CUP Turnuvası büyük bir mücadeleye sahne oldu. Bölgede bulunan 12 amatör kulübünden 250 sporcunun mücadele ettiği turnuva nefesleri keserken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da turnuvayı izleyerek gençlere başarılar diledi.

GELECEĞİN YILDIZLARI DARICA'DA ŞAMPİYON OLMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ

15 Eylül 2024 Pazar 12:45

 Spora ve sporcuya verdiği destekle örnek olan Darıca Belediyesi, bölgede bir ilk olan önemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptı. Bölgede bulunan amatör spor kulüplerinin altyapılarında forma giyen 11 yaş grubuna yönelik düzenlenen ve bu yıl ilki gerçekleşen U11 Darıca CUP Turnuvası, Nenehatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi’nde büyük bir coşkuya sahne oldu. Darıca Belediyesi tarafından geleceğin yıldızlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvaya 12 amatör spor kulübünden 250 sporcu katıldı.

BAŞKAN BIYIK GENÇ SPORCULARA BAŞARILAR DİLEDİ

Ailelerin de tribünleri doldurduğu ve büyük turnuvaları aratmayan görüntülerin yaşandığı U11 Darıca CUP Turnuvası sporseverlerden de tam not aldı. Sporcular ve izleyiciler için her ayrıntının düşünüldüğü turnuvada maçlar da adeta nefes kesti. Kupa ve madalya için kıran kırana maçların oynandığı turnuvaya katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençlerle bir süre top oynayarak başarılar diledi. Kazasız ve sakatlıksız bir turnuva olması temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, gençlere başarılar diledi. Geleceğin yıldızlarının bu sahalardan yetişeceğine inandığını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi olarak her zaman gençlerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

DEV KULÜPLER GENÇ YETENEKLERİ İZLEDİ

Turnuva sonunda Gebzespor birinci olurken ikinci Darıca Kartalgücü ve üçüncü de Darıca Kalespor oldu. Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi dev kulüplerin scout ekipleri de genç yıldızları izlemek ve rapor hazırlamak için turnuvayı yakından takip etti. Turnuva sonunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş scout ekibinin gençler arasından beğendikleri 7 genç sporcu hakkında olumlu rapor hazırladıkları öğrenildi. Amatör spor kulüplerinin temsilcileri de turnuva sonunda Darıca Belediyesi’ne başarılı turnuva için teşekkür ettiler.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Belediyesi, lige Galibiyetle Başladı Çayırova Belediyesi, lige Galibiyetle Başladı
3 Ülke ve 25 Şehirden 350 Bisikletçi Kocaeli'de Buluştu 3 Ülke ve 25 Şehirden 350 Bisikletçi Kocaeli'de...
Çayırova Belediyesi, Sezonu İstanbul Anka Maçıyla Açıyor Çayırova Belediyesi, Sezonu İstanbul Anka Maçıyla...
Gebze Belediyesi Voleybol Takımı Hazırlık Turnuvasına Çıkacak Gebze Belediyesi Voleybol Takımı Hazırlık Turnuvasına...
Darıca’da Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası Heyecanı Yaşanacak Darıca’da Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası...
Körfez'in Karate Takımı Türkiye İkincisi Oldu Körfez'in Karate Takımı Türkiye İkincisi Oldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova Belediyesi, lige Galibiyetle Başladı
Türkiye Basketbol Ligi’nin açılış haftasında rakibi İstanbul Anka Spor’u konuk eden Çayırova Belediyesi,...

Haberi Oku