GELECEĞİN YILDIZLARI DARICA’DA ŞAMPİYON OLMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ

Spora ve sporcuya verdiği destekle örnek olan Darıca Belediyesi, bölgede bir ilk olan önemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptı. Bölgede bulunan amatör spor kulüplerinin altyapılarında forma giyen 11 yaş grubuna yönelik düzenlenen ve bu yıl ilki gerçekleşen U11 Darıca CUP Turnuvası, Nenehatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi’nde büyük bir coşkuya sahne oldu. Darıca Belediyesi tarafından geleceğin yıldızlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvaya 12 amatör spor kulübünden 250 sporcu katıldı.

BAŞKAN BIYIK GENÇ SPORCULARA BAŞARILAR DİLEDİ

Ailelerin de tribünleri doldurduğu ve büyük turnuvaları aratmayan görüntülerin yaşandığı U11 Darıca CUP Turnuvası sporseverlerden de tam not aldı. Sporcular ve izleyiciler için her ayrıntının düşünüldüğü turnuvada maçlar da adeta nefes kesti. Kupa ve madalya için kıran kırana maçların oynandığı turnuvaya katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençlerle bir süre top oynayarak başarılar diledi. Kazasız ve sakatlıksız bir turnuva olması temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, gençlere başarılar diledi. Geleceğin yıldızlarının bu sahalardan yetişeceğine inandığını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi olarak her zaman gençlerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

DEV KULÜPLER GENÇ YETENEKLERİ İZLEDİ

Turnuva sonunda Gebzespor birinci olurken ikinci Darıca Kartalgücü ve üçüncü de Darıca Kalespor oldu. Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi dev kulüplerin scout ekipleri de genç yıldızları izlemek ve rapor hazırlamak için turnuvayı yakından takip etti. Turnuva sonunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş scout ekibinin gençler arasından beğendikleri 7 genç sporcu hakkında olumlu rapor hazırladıkları öğrenildi. Amatör spor kulüplerinin temsilcileri de turnuva sonunda Darıca Belediyesi’ne başarılı turnuva için teşekkür ettiler.