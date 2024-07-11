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Darıca Belediyesi sel tehlikesine karşı teyakkuzda

KOCAELİ Darıca Belediyesi, şiddetli yağışlarla birlikte muhtemel sel tehlikesine karşı tüm tedbirlerini aldı.

Darıca Belediyesi sel tehlikesine karşı teyakkuzda

11 Temmuz 2024 Perşembe 13:26


 Ekipler, tıkanan mazgal ve yağmur suyu giderlerini açarak sel riskinin önüne geçmeye çalışıyor. Darıca Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yağış boyunca ekiplerin teyakkuzda olacağı belirtilerek, "Ekiplerimiz meydana gelebilecek ani aşırı yağışlara karşı mazgal ve yağmursuyu hatlarında geniş çaplı çalışmaya başladı. Mazgal demirleri kaldırılarak içerisinde biriken ve su baskınlarına neden olabilecek artıkları topluyorlar. Yapılan çalışmalar ile yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmiş olacak. Yapılan mazgal temizliklerinin, yağış sonrası yollarda su birikimine ve taşkınlara sebebiyet vermemesi için çalışmalarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz" denildi. 
      


İHA
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