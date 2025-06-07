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Büyükşehir’den engelsiz kaldırımlar

Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin kent içindeki hareket özgürlüğünü arttırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Büyükşehir'den engelsiz kaldırımlar

07 Haziran 2025 Cumartesi 11:05

 Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin kent içindeki hareket özgürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timi, şehir genelinde yaya kaldırımlarını erişilebilir hale getirmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

 

KALDIRIMLAR DAHA RAHAT KULLANILACAK

Gebze Gaziler Caddesi 2403 Sokak’ta engelli vatandaşların güvenli geçişini sağlamak amacıyla 40 metre uzunluğunda demir korkuluk imalatı ve montajı tamamlandı. Yapılan bu uygulama, özellikle tekerlekli sandalye ve baston kullanan bireylerin kaldırımları daha güvenli ve rahat kullanabilmesini hedefliyor.

 

ENGELSİZ ŞEHİR VİZYONU SÜRDÜRÜLÜYOR

Büyükşehir Belediyesi, herkes için erişilebilir bir kent oluşturma hedefiyle kaldırımları sadece estetik değil, aynı zamanda işlevsel hale getiriyor. Standartlara uygun rampa sistemleri, kılavuz taşlar, düşme riski azaltılmış yüzeyler ve kentteki kaldırımlar, engelli bireylerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin günlük yaşamın her alanında aktif olabilmesini sağlamak amacıyla bu tür projelere öncelik veriliyor.

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