Bir hiç yüzünden işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı Kocaeli'de bir süre önce araba camı kırma meselesi yüzünden başlayan husumet dün pazar yerinde işlenen cinayetle sona erdi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

29 Eylül 2024 Pazar 16:17