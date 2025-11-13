ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Marketteki ‘şeker dökme' kavgasında 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir markette, "şeker dökme" meselesi nedeniyle bir çocuğu uyaran kasiyer ve çalışanın darbedildiği olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Marketteki ‘şeker dökme' kavgasında 3 kişi tutuklandı

13 Kasım 2025 Perşembe 09:40

 Olay, 8 Kasım 2025 günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen E.O.B. isimli çocuk, raftaki şekerleri yere döktü. Bunun üzerine kasiyer B.Ç., çocuğu uyararak "Yapma, biz temizliyoruz, dökme" dedi. Uyarıya sinirlenen E.O.B., kasiyere küfür edip marketten ayrılarak akrabaları M.K.B., O.Ç. ve H.Ç.’yi çağırdı. Kısa süre sonra marketin önüne gelen şahıslar, kasiyer B.Ç.’yi darbetmeye başladı. Kavgayı gören diğer market çalışanı M.P., şahısları korkutmak amacıyla eline bıçak alarak olay yerine geldi. Ancak M.K.B., O.Ç. ve H.Ç. bu kişiyi de darbetti. Polis ekiplerinin olaya müdahalesinin ardından "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan M.K.B., O.Ç. ve H.Ç., savcılıktaki sorgularının ardından tutuklandı. 

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı
Kocaeli’de 158 bin adet kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı Kocaeli’de 158 bin adet kaçak makaron ele geçirildi:...
Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını...
Otogarda durdurulan şahsın Otogarda durdurulan şahsın "kasten öldürme" suçundan...
Gebze'de haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı Gebze'de haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü...
TEM'de tır devrildi, kasadaki granül yola saçıldı: 1 yaralı TEM'de tır devrildi, kasadaki granül yola saçıldı:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı
Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda çok sayıda cep telefonu,...

Haberi Oku