KOCAELİ KANDIRA CEBECİ UZUNKUMDA İPTAL EDİLEN TABİAT PARKINDAKİ KUM ZAMBAKLARI YOK OLUYOR

Gazetemiz kurucusu ve TGRT belgesel Tv devri alem belgesel yapımcısı

in “ “ bsşlıklı geçtiğimiz yıl yayınlanan makaledi

Kocaeli Cebeci Uzunkum Tabiat Parkı Yok Olmasın İlimizin doğa turizminde marka değerlerinden olan Cebeci Uzunkum Tabiat Parkı’ndaki doğa ve çevre katliamına Vali ve Büyükşehir Başkanı dur demeli. Kocaeli’nin Karadeniz sahilindeki en güzel ve tek tabiat parkı olan Kocaeli Cebeci Tabiat Parkı’nda yaşanan çevre ve doğa katliamı bölgede yaşayan vatandaşların büyük tepkisine neden olurken Uzunkum Tabiat Parkı’nın ranta kurban gideceği endişesi yaşanıyor.Giresun Adası’ndan sonra Karadeniz’de ikinci ada olan Kocaeli Kefken Cebeci Adası’nın karşısında olan Uzunkum Tabiat Parkı için devlet çok büyük para harcayarak ve bilimsel araştırma yaparak Uzunkum’u koruma altına aldı ve tabiat parkı ilan etmişti.2014 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın birçok bakanlık oluru alarak, korunan alan olarak tabiat parkı ilan edilen bölge bugün sahipsiz ve terk edilmiş durumda. Bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından gönderilen fotoğraflar tabiat harikası Uzunkum’un can çekişmekte ve yok olmakta olduğunu gösteriyor.Türkiye’nin Karadeniz’de en güzel adalarından biri olan Kocaeli Kefken Cebeci Adası’nın hemen karşısında olan, birinci derece sit alanı ilan edilen bölgenin rantçılar tarafından ele geçirmek için çalışmalar yapıldığını iddia eden vatandaşlar, konuyu Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a bildirmek için imza kampanyası başlatacaklarını açıkladılar.Koruma altında birinci derece sit alanı olan bölge çöp yığını içinde. Geçtiğimiz yıllarda Uzunkum’da çekilen sinema filmi yapımcıları tarafından kum ve sahile yapılan film platosunun beton blokları büyük çevre kirliliğine sebep oluyor. Cebeci halkı, Uzunkum’daki çevre kirliliği ve doğa katliamının bir an önce durdurulmasını, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun Uzunkum’a sahip çıkmasını istiyorlar.Uzunkum Tabiat Parkı’na göz dikip, rantçıların Uzunkum Tabiat Parkı tabelalarını sökerek yok etmesine tepki göstererek, Uzunkum Tabiat Parkı bölgesinde yasak olmasına rağmen çam ağaçlarının kesildiğini açıklıyor.Cebeci, Kandıra ve Kefken halkı, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı Karadeniz’in en güzel tabiat parkının korunup gelecek kuşaklara emanet edilmesi için önlem alıp Uzunkum ve Kocaeli Cebeci adasına bizzat gelerek yerinde inceleme yapmaya davet ediyor. Halk, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanını Kocaeli’nin doğa turizminde marka değeri olan Uzunkum Tabiat Parkında yaşanan çevre ve doğa katliamı ile ilgili soruşturma ve araştırma yapmasını istiyor.Uzun Kum Ne zaman Tabiat Parkı İlan Edildi ?..Kocaeli Kandıra Cebeci Uzunkum Tabiat Parkı ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında Uzunkum Tabiat Parkı ile ilgili çok önemli bilgilere yer verilmekte.Bakanlığın resmi internet sayfası lingini sizlerle paylaşıyorum;









Hafta sonlarında Karadeniz sahili manzarası ile halkın piknik yapabileceği, kıyı şeridi boyunca ve orman örtüsü içinde doğa yürüyüşü yapabileceğiniz, fotoğraf çekebileceğiz ideal bir alandır. (Kaynak: Milli Parklar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi)Hürriyet Gazetesi, Uzunkum Tabiat parkını haber yaptıKocaeli bölgesindeki tabiat parkları ile ilgili Hürriyet Gazetesi’nde yer alan Tabiat Parkları Gezi Rehberi yazısı linki; Tabiat Parkı ile ilgili bakanlık, çok önemli bilgilere yer veriliyorUZUNKUM TABİAT PARKI GENEL BİLGİLERKocaeli ili, Kandıra ilçesi sınırları içerisinde 02 Aralık 2014 tarihinde Uzunkum Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir.FLORA BİLGİLERİKuzey kesiminde Karadeniz’e sahil olan geniş ve uzun kumsala sahiptir. Alan içerisinde kum zambağı olarak bilinen soğanlı bir bitki türü olan ve nesli tehlike altında olan Pancratium maritimum yetişmektedir.FAUNA BİLGİLERİFlorasında, andız, kum zambağı, ardıç, pelit, defne, dişbudak, sedir, kuşburnu, gürgen, şimşir, kızılcık kirazı, tırşık, sütleğen otu, erguvan, develik, basur otu, çöl menekşesi, çiğdem, karakılıç, yosun türleri, çakırdikeni, üçgül, kender bulunmaktadır.KÜLTÜREL DEĞERLERFaunasında, kaplumbağa, tilki, tavşan, turaç, keklik, karatavuk, yelfe, baykuş, kunduz, delice, oklu kirpi bulunmaktadır.Uzunkum mevkii, jeolojik açıdan farklı bir özelliğe sahiptir. Uzunkum Tabiat Parkı'nın büyük bölümü çam ormanlarının oluşturduğu orman ekosistemidir. Kuzey kesimi Karadeniz sahilinin manzarasına sahiptir.REKREASYON İMKANLARIHafta sonlarında Karadeniz sahili manzarası ile halkın piknik yapabileceği, kıyı şeridi boyunca ve orman örtüsü içinde doğa yürüyüşü yapabileceğiniz, fotoğraf çekebileceğiz ideal bir alandır. (Kaynak: Milli Parklar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi)Hürriyet Gazetesi, Uzunkum Tabiat parkını haber yaptıKocaeli bölgesindeki tabiat parkları ile ilgili Hürriyet Gazetesi’nde yer alan Tabiat Parkları Gezi Rehberi yazısı linki;

’da, Kocaeli Karadeniz Sahilleri ile ilgili Belgeselcinin Not Defteri köşesinde iki yıl önce yer alan yazılarımın özeti;*Kocaeli Karadeniz Sahilleri Yok OluyorKefken, Babalı ve Kerpe Sahilleri’ndeki orman katliamı durdurulsun! Uzunkum Tabiat Parkı tehlike altında.Kocaeli bölgesi birçok bakımdan çok şanslı. Sanayinin başkenti, Marmara ve Karadeniz sahili ile Sapanca Gölü’ne kıyısı bulunan Türkiye’nin en yeşil örtüye sahip illerinin başında gelmekte. Tarih, kültür ve turizm kenti. Bu kadar güzel ve önemli olan ilimiz, bazı konularda şanssız. Tarih, kültür ve çevre değerlerini koruyamıyoruz. Her gün bu konuda şikayetler almaktayız. Son olarak yine Kefken bölgesinden orman katliamı ile ilgili bir şikayet mektubu aldık. Bu mektubu sizlerle olduğu gibi paylaşıyoruz.*Sayın Belgesel Haber Ajansı yetkilileri,Sizlerin, yayınlarını yakından takip ediyor, haberlerinizi okuyor ve videolarınızı izliyoruz. Tarih, kültür ve çevre konusunda oldukça duyarlısınız. Sizlere Kocaeli’nin Karadeniz sahilindeki Babalı ve Cebeci bölgesindeki orman katliamının fotoğraf ve video görüntülerini gönderiyoruz. Uzunkum Tabiat Parkı’nında mücavir alanı içinde olan, korunması gereken birçok bitki ve ağaç türü ile yaban hayvanlarının yaşadığı bölgeden, bayram tatilinden yararlanılması ile büyük bir ağaç ve orman kıyımı yapılmakta. Bu katliam bir an önce durdurulmalıdır. Gerçekten ormanlık alanlar korunmalı, gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. Bu konuda ilgili ve yetkililerin duyarlı olmasını istiyoruz. Gönderdiğimiz fotoğraflarla videoları yayınlarsanız seviniriz. Kefken sahillerinde, tepeye elektrik santrali kurmak için binlerce ağaç kesildi. Babalı’dan, çevreye duyarlı bir vatandaş tarafından çekilen video görüntülerde çam ağaçlarının kesildiği alan ve kesilen ağaçların genel durumu, çevre katliamının boyutunu ortaya çıkarıyor. Belgesel Haber Ajansı’na gönderilen görüntüler de kamuoyu ile paylaşıldı. Ağaçların göstermelik bir kısmının sökülerek başka yerlere nakledilmesine rağmen burada da ağaçlar kurudu. Video görüntüde çevre katliamının korkunç görüntüleri tüm boyutları ile ortaya çıkmakta. Elektrik santrali yapmak için ağaçların kesilmesine gerek olmadığını söyleyen yetkililer, burada çok büyük oyun var. Dünyanın birçok bölgesinde orman içerisinde ve tarlalarda rüzgar santralleri var. Santral yapma bahanesi ile neden ağaçlar kesildi. Bu ağaçlar korunabilir, buraya da santral kurulabilirdi diyorlar.



Konu ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın bölgede araştırma yapmasını istiyorlar. (Kaynak Gebze Gazetesi)



Gebze Gazetesi’nde, Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yıllar önce kaleme aldığım makalemin tümünü bu linkten okuyabilirsiniz;







http:// Uzunkum Tabiat Parkı ile ilgili belgesel, video, görseller ve yazılar

