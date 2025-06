PALEKANON ZAFERİ'NİN YIL DÖNÜMLERİ NEDEN GEBZE ESKİHİSAR KALESİNDE KUTLANMALI?

Tarih bir milletin aynası hafıza senedi ve varlık sebebidir. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak hee şeye sahip olmaktır. Tarlhi mekanları korumak geleceğimizi korumaktır Tarih bir milletin aynası hafıza senedi ve varlık sebebidir. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak hee şeye sahip olmaktır. Tarlhi mekanları korumak geleceğimizi korumaktır

TARİHİ PALEKANON SAVAŞININ YIL DÖNÜMÜNDE CANLI YAYINDA BİLGİ VERDİK

olarak an itibari ile ESKİHİSAR PALEKANON kalesine hakim tarihi belgelerde Maltepe olarak geçen Gebze barış mahallesi bölgesinden canlı yayında İsmail kahraman PALEKANON savaşı ile ilgili bilgi veriyor

PALEKANON ZAFERİNİN TÜRK TARİHİNDEKİ YERİ

10-11 Haziran 1329 yılında Bizans Ordusu ile Orhan bey komutasındaki Osmanlı Ordusu

Gebze Eskihisar PALEKANON kalesinde mücadele eder. Bizans’ın saldırmasıyla bu savaş başlar, Osmanlı Devleti dünya devleti olarak burada tarihe geçer. Gebze’nin fethi de Palekanon Savaşı sonrasında gerçekleşir. Palekanon Zaferi Gebze’nin fethi olarak kutlanmalıdır. Eskihisar Kalesi Palekanon Zaferi ve Orhan Gazi Müzesi haline getirilerek gençlerimizin tarih ve kültür bilinci verilmelidir

Bu konuda yıllardan beri araştırma tapmakta belgesel tv programı çekmekteyim konuyu ilgili ve yetkililerim bilgisine getirdim bir aydır Gebze belediyesi yetkililerine anlattım don olarak bayramın ikinci günü. Gebze belediye başkanı Zinnur. Büyükgöz ile konuştum. Başkan Büyükgöz belediye olarak konuyu gündemimize aldık araştırıyoruz bu konuda neler yapılabilir diye çalışıyoruz dedi

50 yıllık gazeteci ve belgeselci olarak devlet ve milletime karşı. Borcum var tarih ve kültür bilinci ile yurtiçi ve yurtdışında araştırmalar yapmaya belgesel tv programı çekmeye devam edeceğim. Bu kapsamda sadece Türk tarihi için değil dünya tarihi açısından çok önemli yere sahip

GEBZEDE 10-11 Haziran 1329 da yapılan PALEKANON savaşı zaferini Türkiye gündemine getirmeye devam edeceğim

PALEKANON SAVAŞININ YAPILDIĞI ESKİHİSAR KALESİNDEN BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM BEKGESEL TV PROGRAMI CANLI YAYINDA

Gebze UMSIDER Vefa Gurubu 9 Haziran 2025 tarihinde Kaleyi ziyaret ederek her yıl bu kalede 10 Haziran da anma toplantısı düzenlenmesini istediler UMSİDER Genel başkanı Zeki Gedikoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Yalova üniversitesinden kaleyi ziyarete gelen bir gurup öğrenci Gebze gazetesi canlı yayınında bilgi veriyor . Canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz

GEBZE NİN FETHİ VE ZAFERİN 696. YIL DÖNÜMÜ TARİHİ BELGELERDE PALEKANON OLARAK GEÇEN GEBZE ESKIHİSAR KALESİNDE KUTLANMALI.

DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI TARAFINDAN HAZIRLANAN BELGESEL

TGRT BELGESEL TV DE PALEKANON ZAFERİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAM

Gebze nin FETHİ ve Palekanon zaferinin 695. Yıl dönümü kutlanmalı. 10 -11 Haziran 1329 tarihinde 696 yıl önce Osmanlı devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Gebze Eskihlsar ;Palekanon ) Kalesi ile Darıca arasında yapılan ve osmanlının dünya devleti olmasını sağlayan Gebze Eskihisar kalesinden

İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

PALEKANON ZAFERİNİ TÜRKİYE GÜNDEMİNE GETİRMİŞTİ

İKTAV Başkanı Kahraman: “Eskihisar Kalesi Palekanon Savaşı müzesi haline getirilmelidir”

Eskihisar ile Darıca taraflarında gerçekleştirilen Palekanon Savaşı’nın 695. Yıldönümü tarihi Eskihisar Kalesi’nde bir grup tarihçi tarafından anıldı.

Kocaeli yarımadasının Türk-İslam toprakları haline gelmesine sebep olan Palekanon Zaferi’nin 695. Yıldönümü, savaşın yaşandığı Eskihisar Kalesi’nde tarihçilerin katılımıyla anıldı. İlim Kültür Tarih Araştırma Vakfı’nın Başkanı İsmail Kahraman’ın rehberliğinde tarihi Eskihisar Kalesi’nde buluşan tarihçiler Palekanon Savaşı’nın tarihi açısından son derece önemli dönüm noktası olduğuna, İstanbul’un fethi açısından da önemli olduğa dikkat çekti.

İKTAV Başkanı Kahraman yaptığı açıklamada, "11 Haziran 1329 yılında Bizans Ordusu ile Orhan bey komutasındaki Osmanlı Ordusu burada bulunduğumuz yerde mücadele eder. Bizans’ın saldırmasıyla bu savaş başlar, Osmanlı Devleti dünya devleti olarak burada tarihe geçer. Gebze’nin fethi de Palekanon Savaşı sonrasında gerçekleşir. Palekanon Zaferi Gebze’nin fethi olarak kutlanmalıdır. Eskihisar Kalesi Palekanon Zaferi ve Orhan Gazi Müzesi haline getirilerek gençlerimizin tarih ve kültür bilinci verilmelidir” diye konuştu.

Tarihçi Resul Orman ise yaptığı açıklamada. "Halil İnancık’a göre Palekanon Savaşı Gebze ve Darıca’da yaşanmıştır. Gebze Orhan Gazi zamanında dünyanın merkezine giden bir nokta olmuştur” şeklinde konuştu.

Tarihçi-yazar Mehmet Asıf Işık ise “Yetkililerden bu tarihi kalenin aslına uygun bir şekilde restore edilerek tarih, kültür, sanatta kullanılmak üzere tarihi amaçlarda kullanılmasını bekliyoruz” diye konuştu.(Kaynak

PALEKANON ZAFERİ VE GEBZE'NİN FETHİNİN 695. YIL DÖNÜMÜ İLK KEZ 10 HAZİRAN 2024 DE SAVAŞIN GERÇEKLEŞTİĞİ GEBZE ESKİHİSAR (PALEKANON) KALESİNDE KUTLANDI

Gebze Gazetesinin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 13 Haziran 2024 tarihli Gebze gazetesinde yayınlanan makalesini sizlere sunuyoruz.

GEBZENİN FETHİNİN 695. YILI DÖNÜMÜN DE ESKİHİSAR KALESİNDE ŞEHİTLER İÇİN FATİHA OKUNDU

OLARAK CANLI YAYINLARI İLE PALEKANON ZAFERİNİ İLK KEZ KUTLADIK

KALENİN İÇİNDEN CANLI YAYIN

İhlas Haber Ajansı Palekanon zaferini ve Gebze’nin fethinin 695. Yıl dönümü dolayısı İle Eskihisar kalesinde gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel tv program yönetmeni İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

başkanı ismail Kahraman'ın açıklamasına geniş yer verdiği haber:

Kocaeli yarımadasının Türk İslam memleketi haline getiren Eskihisar ile Darıca taraflarında gerçekleştirilen Palekanon Savaşı’nın 695. Yıldönümü tarihi Eskihisar Kalesi’nde sadece bir grup tarihçi tarafından anıldı.

Kocaeli yarımadasının Türk islam toprakları haline gelmesine neden olan Palekanon Zaferi 695. Yıldönümünde savaşın yaşandığı Eskihisar Kalesi’nde tarihçilerin katılımıyla anma programı gerçekleştirildi. Kısa adı İKTAV olan İlim Kültür Tarih Araştırma Vakfı’nın Başkanı İsmail Kahraman’ın rehberliğinde tarihi Eskihisar Kalesi’nde buluşan tarihçiler Palekanon Savaşı’nın Türk islam tarihi açısından son derece önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerken İstanbul’un fethi açısından da son derece önemli olduğu ifade etti.

İKTAV Başkanı Kahraman konuyla ilgili olarak “11 Haziran 1329 yılında Bizans Ordusu ile Orhan bey komutasındaki Osmanlı Ordusu burada bulunduğumuz yerde ( Eskihisar Kalesi önünde) Gebze ile Darıca arasında mücadele eder. Bizans’ın saldırmasıyla bu savaş başlar ve tarihe Palekanon Savaşı diye geçer ve Osmanlı Devleti burada dünya devleti olarak tarihe geçer. Osmanlı Devleti dünya devleti olarak burada Palekanon Savaşı sonrasında belli olur. Gebze’nin fethi de Palekanon Savaşı sonrasında gerçekleşir. Palekanon Zaferi Gebze’nin fethi olarak kutlanmalıdır. Eskihisar Kalesi Palekanon Zaferi ve Orhan Gazi Müzesi’ne getirilerek gençlerimizin tarih ve kültür bilinci verilmelidir” diye konuştu.

“ESKİHİSAR KALESİ TARİHİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA KULLANILMALI”

Tarihçi Resul Orman ise “ Tarihçi Halil İnancık’a göre Palekanon Savaşı Gebze ve Darıca’da yaşanmıştır. Gebze Orhan Gazi zamanında dünyanın merkezine giden bir nokta olmuştur” şeklinde konuştu. Tarihçi yazar Mehmet Asıf Işık “yetkililerden bu tarihi kalenin aslına uygun bir şekilde restore edilerek tarih, kültür, sanatta kullanılmak üzere tarihi amaçlarda kullanılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

GEBZE NİN FETHİ VE PALEKANON ZAFERİ'NİN 695. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA HABERİNE ULUSAL VE BÖLGESEL BASIN GENİŞ YER VERDİ

695 SENE ÖNCE DÜN GEBZE

Dün (11 Haziran) Gebze'nin Orhan Gazi döneminde 1329 yılında yapılan Paleganon savaşıyla Bizans kuvvetleri mağlûb edilerek Osmanlı hakimiyetine girdiği günün 695. yıldönümüydü.

Gebze, Osmanlı Devletine başkentlik yapmış Bursa ve Edirne şehirleri ile Kocaeli (İzmit) Sancağı arasında kalan stratejik bir konumdaydı. Gebze'nin fethiyle Osmanlı İzmit Körfezi'ni denizden de kontrol etmeye başladı.

Buranın ele geçirilmesiyle İstanbul'un fethine bir adım daha yaklaşılmıştı. Zaferle sonuçlanan böylesi önemli ve anlamlı tarihi bir günde fethin ve Gebze'nin sembolü olan Eskihisar Kalesi yine metrûk, ilgili ve yetkililer ise gāliba işlerinin çokluğundan dolayı buraya yine ilgisizdi!

Dün bu tarihi mekânda Gebze'den değerli şahsiyetler Gazeteci-Belgeselci İsmail Kahraman, Tarihçi Resul Orman, Eğitimci Cengiz G. Ceylân'la beraberdik.

Eskihisar Kalesi'nin aslına uygun olarak restorasyonunun bir an önce tamamlanıp ziyarete açılmasını, bir vakit ŞİİR AKŞAMLARI İle başlatılan öncelikle kültür ve sanat olmak üzere, bu tārihi mekâna uygun faaliyetlerle canlandırılmasını bekliyoruz. Yazan. MEHMET ASIF IŞIK

Palekanon. Savaşı Tarihi

Kuşatması uzun yıllardır süren İznik’in fethi için hazırlıklarını tamamlayan Orhan Gazi, nihayet 1329’da İznik surlarının önüne ulaştı. Bizans, İznik’i kaybetmesi durumunda Gazileri İstanbul boğazında göreceklerini biliyordu. Bu amaçla yaşlı imparator 2. Andronikos’un torunu 3. Andronikos İznik’i kaybetmemek ve işgali kırmak için hazırlıklar yapmaya başladı ve Orhan Gazi İznik hisarı önüne henüz ulaşmışken ordusuyla birlikte yola çıktı. Bu durumu haber alan Orhan Gazi, kuşatmayı güvence altında tutacak sayıda askeri İznik hisarı önlerinde bırakıp yanında 5 Bin kadar gazi ile 3. Andronikos’u karşılamak üzere yola çıktı. Andronikos, Florken’de (Gebze / Darıca yakınları) konuşlanıp savaş hazırlıklarına başladı.

Orhan Gazi, yanındaki 1000 kadar yaya kuvvetle Tavşancıl tepesine konuşlandı. 2 Bin kadar kuvveti ise gizleyerek kanat kuvvetleri haline getirdi. 300 kadar öncü atlı süvariyle ön hatta sürerek ok atışlarıyla Bizans ordusunu üzerine taarruz etmesi için kışkırtmaya başladı. Orhan Gazi’nin amacı yanındaki 1000 yaya kuvvetle zayıf bir görüntü oluşturmak ve Bizans ordusunu üzerine çekerek savunma savaşı yapmaktı. Ancak Andronikos ısrarla taarruza kalkmadı. 300 atlıdan oluşan öncü kuvvetler birkaç kez daha teşvik edici ok atışlarıyla ilerlese de Bizans ordusu harekete geçmeyince 1000 atlıdan oluşan yeni bir süvari koluyla daha sert ve etkili bir taarruza girişti. Ancak bu taarruz da başarıya ulaşamadı. Bizans ordusu savunma savaşı yapmaya karar vermişti ve taarruz etmeyecekti.

Orhan Gazi, bunun üzerine gizlediği kuvvetleri de açığa çıkartarak topyekûn bir taarruza kalktı. Bunun üzerine Andronikos’da aynı şekilde taarruza kalktı. Böylelikle savaş meydan muharebesi haline dönüşmüş oldu. Muharebe yoğunlukla Bizans kuvvetlerinin taarruzları ve Osmanlı kuvvetlerinin savunmaya çekilmesi şeklinde tezahür etti. Bu durum Bizanslı askerleri zafere inandırmaya yetmişti. Askerler artık ümitle zafere ulaşmak için saldırıyor, Orhan gazi ise üzerine gelen taarruzları bertaraf etmeye çalışıyordu.

Orhan Gazi’nin himayesindeki kıdemli gaziler, savunma yapmak yerine geri çekilen Bizans kuvvetlerinin peşinden giderek onları yıpratmayı tavsiye ediyordu. Ancak Orhan Gazi savunma yaparak düşmanı yıpratmanın daha doğru olacağını düşünüyordu. Haliyle bu durum Bizans askerlerini zafere inandırıyor ve motive ediyordu.

3. Andronikos, bizzat katıldığı son taarruzunda ağır biçimde yaralandı. Bu durum Bizans ordusunda karmaşaya ve telaşa sebep oldu. Bunu öğrenen Orhan Gazi, himayesindeki gazilerin tavsiyelerini daha fazla göz ardı edemedi ve taarruza kalkarak disiplini bozulan Bizans ordusunun üzerine yürüdü. Bizans ordusunun üzerine atılan 300 süvarilik kuvvet karşısında Bizans askerleri utanç verici şekilde kaçarak geri çekilmeye başladılar. Bizans ordusu dört parçaya bölündü ve kontrol edilemez bir keşmekeşe sürüklendi. 3. Andronikos, zafer ümidiyle çıktığı yolculuktan sarayına ağır yaralı olarak döndü (11 Haziran 1329). Orhan Gazi, bu galibiyetten sonra esas hedefi olan İznik’e yöneldi.

OSMANLININ DÜNYA DEVLETİ OLDUĞU. ESKİHİSAR (PALEKANON) SAVAŞI HAKKINDA ANSİKLOPEDİK BİLGİ.

Pelekanon veya Maltepe Muharebesi, (tarihi kaynaklarda Gebze Eskihlsar üstü Barış mahallesinin bir bölümü Maltepe olarak geçiyor ). Osmanlı Beyliği'nin Anadolu'nun batısında ve Kocaeli yarımadasındaki fetihleri ve İznik'i kuşatmaları sebebiyle 10-11 Haziran 1329 tarihinde Bizans İmparatoru III. Andronikos ile Orhan Bey komutasındaki iki ordu arasında yapılan muharebedir. Muharebe, Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı ve o güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı.

Türklerin Kocaeli yarımadasındaki kaleleri alarak Boğaz'a inmeleri Bizans İmparatorluğu'nu telaşa düşürmüştü. Osmanlı Beyliği tarafından alınan kaleleri geri almak ve kuşatma altındaki İznik' i kurtarmak için Bizans imparatoru III. Andronikos gizlice hazırlıkta bulunarak Rumeli' den getirttiği iki bin kişilik kuvvete İstanbul ve etrafından katılan kuvvetlerle birlikte Anadolu yakasına Üsküdar' a geçti. İmparator 1329 Mayıs'ında Orhan Bey' nin üzerine yürüyüp kendisine sahilde Flokren (Darıca ile Tuzla arasında bulunuyor.)kasabasını karargâh yaptı.[3] Bunu haber alan Orhan Gazi İznik kuşatmasına bir miktar asker bırakarak sekiz bin mevcutlu kuvvetlerinin başında olarak Pelekanon (Darıca ile Eskihisar arasında) mevkiinde bizzat İmparator'un kumandasındaki Bizans kuvvetleriyle çarpıştı.

Akşama kadar süren muharebenin devam etmesini tehlikeli gören İmparator'un ordugahına döndüğü sırada Orhan Gazi'nin taarruza geçmesi üzerine Bizans ordusunda panik oluştu. Bu esnada yaralanan İmparator deniz yolu ile İstanbul'a döndü, ordusunun çoğu kaçamadı ve imha edildi.[3]

Sonuç

Orhan Gazi bu zaferden sonra aynı sene içinde tekrar İznik üzerine döndü. Artık kendisine yardım imkânı görmeyen İznik kumandanı bazı şartlarla teslim oldu.[3]

