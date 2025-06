Büyükakın’dan gençlere önemli mesajlar

YAPAY ZEKA DİYE BİR GERÇEK VAR

Başkan Büyükakın, robotik ve kodlama sınıfları, kütüphane ve etüt merkezleri gibi yerleri neden ve nasıl tasarladıklarını anlatırken, gençlere de şu mesajları verdi: “Bugün dünyada yapay zeka diye bir gerçek var. Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırmanın yanında yaşam biçimimizi de değiştirecek. Doktorlar daha hızlı teşhis yapacak, belki robotlar daha hızlı ameliyat yapacak. Orada bir şeyler olacak, belli. Ama onunla da kalmayacak. Yaşam biçimimizi değiştirecek. Geriye doğru hatırlayalım: Matbaa icat edildiğinde el yazmacılarını koruma gibi bir yaklaşımda olan milletler geriledi. Kullananlar ilerledi. Sanayi devrimini kaçıran ülkeler hangi sorunları yaşadıysa, yapay zeka konusunda da geride kalmak aynı şey olur. Bu nedenle gençleri de yeni dünyanın okuryazarı yapmak, yeni dünyanın şartlarına hazırlamak başka bir başlık haline geldi.”

UYGUN REKABET FIRSATI SAĞLAMAK

“Bizim gördüğümüz gençlerin en önemli beklentilerinden biri onların dünyada rekabet edebilir standartta eğitim alabilmeleri. O fırsatı yakalamaları. Orada şöyle bir sorun var: Çeşitli meselelerle ilgili politik tartışmalar yapılırken insanlar şöyle yapıyor. Kategorize ediyorlar. X kuşağı şöyle diyor, Y kuşağı böyle diyor. Bunlar akademik hayatın bir gerekliliği. Fakat hayat böyle işlemez. Bütün gençler öyle düşünüyor demek değildir. Dün öyle düşünen, hep öyle düşünecek diye de bir şey yoktur. Gençlere ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Ama bizim onlara fırsatlar sunmamız ve imkânlar yaratmamız gerekiyor. Onlara ihtiyaç duydukları alanda destek vermek gerekiyor. Örneğin gençler son dönemde bizden etüt merkezleri istiyor. Ders çalışmak, aynı zamanda arkadaşıyla da buluşmak istiyorlar. Evde belki odası da var, çalışma masası da var. Ama ben gideyim, bir kütüphanede ders çalışayım ve arkadaşımla da sohbet edebileyim istiyor.”

ŞARTLARI OLUŞTURUP, HAYAL GÜÇLERİNE BIRAKMALIYIZ

“Orada aradıkları şey sadece kitap değil. Mesela bizim zamanımızda kütüphaneye gitmek, bir ansiklopedide bilgi bulabilmekti. Şimdi öyle bir sorun yok. Her şey bir tuşun altında, hatta ödevler bile hazır. Biz onların ne istediğini ve dünya nereye gidiyor, onu yakalamalıyız. O süreç içerisinde çocuklarımıza fırsatlar vermeliyiz. Bugünün okuryazarlığı, robotik bilmek. Kodlama bilmek. O çocukların robotik kodlamayı öğrenecekleri sınıflar yapmak lazım. O zaman biz de Milli Eğitimle bir araya geldik. Robotik kodlama sınıfları yaptık. Mekanı uygun olan 330 okulun tamamına bu sınıfları yaptık. Çocuklarımız burada geleceğin dünyasına hazırlık yapabilsin istedik. Mesela Bill Gates hikâyesi böyle bir hikâyedir. Okul aile birliği okula üç bilgisayar almıştır. Üç arkadaş bilgisayarla haşır neşir olmuşlardır. Sonrasında Windows programı yazılmıştır. Garaj hikâyesi dediğiniz hikâyeler hep böyle yazılmıştır. Biz de çocuklarımıza yaratıcılıklarını teşvik edecek, fırsat verecek ortamlar oluşturduğumuzda onlar ne yapacağını bulur diye düşünüyoruz. Peş peşe kütüphaneler açıyoruz ki, her türlü imkana sahipler. En son İzmit Milli İrade Meydanı’nda 24 saat açık bir kütüphanemiz oldu. Her şeyi planlamak mümkün değildir. Uygun iklim yaratmaktır asıl olan. Kuluçka için gerekli olan iklimi yaratmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz için fırsat sağlamak, ön açmak ve destek olmaya çalışıyoruz.”



(Ömer İLGEÇ)