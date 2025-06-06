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Büyükakın: “Ağız tadı ile geçirdiğimiz bir bayram temenni ediyorum”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, bayram namazı çıkışı yaptığı açıklamada, “Ağız tadı ile geçirdiğimiz bir bayram temenni ediyorum” dedi.

Büyükakın: 'Ağız tadı ile geçirdiğimiz bir bayram temenni ediyorum”

06 Haziran 2025 Cuma 15:15

"ZULÜMLERİN SON BULDUĞU BİR BAYRAM OLSUN"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı namazını İzmit Orhan Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, herkese ağız tadı ile bir bayram geçirmesini dileyerek şöyle dedi: "Yeni bir bayrama erişmenin mutluluğu içindeyiz. Tüm hemşerilerimizin, İslam Âleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum.

Yine Filistin'deki kardeşlerimizin acısıyla buruk bir bayram yaşıyoruz. İnşallah oradaki zulümlerin de son bulduğu bir bayram olur diye temenni ediyoruz. Bayram tatiline giden kardeşlerimize bir kez daha hatırlatmak isterim ki, bayramı kendilerine ve sevdiklerine zehir etmesinler. Herkes gideceği yere dikkatli gitsin ve dönsün, Allah hepimize ağız tadıyla geçirdiğimiz bir bayram nasip etsin."

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