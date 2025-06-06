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Başkan Çiftçi’den Kurban Bayramı mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, tüm Çayırovalı hemşehrilerinin bayramını tebrik etti.

Başkan Çiftçi'den Kurban Bayramı mesajı

06 Haziran 2025 Cuma 15:17

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çiftçi, Çayırovalı hemşehrilerinin Kurban Bayramı’nı tebrik ettiği mesajında şu ifadelere yer verdi; “İslam alemi olarak Kurban Bayramı’na erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını en güzel şekilde hissettiğimiz Kurban Bayramı, birlik beraberliğimizin arttığı özel günlerdendir. Kurban Bayramı’nın tüm hemşehrilerimize, milletimize ve İslam âlemine sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu mübarek günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeyi, ihtiyaç sahiplerine el uzatmayı ve çocuklarımızın bayram sevincine ortak olmayı unutmamalıyız.

 

“HUZURLU BİR BAYRAM DİLİYORUM”
Bayram vesilesi ile gönül coğrafyamız Gazze’de yaşanan soykırımın son bulmasını, yüce rabbimden niyaz ederim. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Çayırovalı hemşehrilerimiz olmak üzere, Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdikleriyle birlikte nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar geçirmesini temenni ediyorum.” Öte yandan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tüm ilçe sakinlerini Kurban Bayramı’nın ikinci günü (7 Haziran Cumartesi) Çağdaşkent Sosyal Tesisleri’nde saat 11.00’da düzenlenecek kent bayramlaşması programına davet etti.

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