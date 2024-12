ŞÛRA Akademi’nin 7. sayısı yayımlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ŞÛRA Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi, akademik açıdan büyük değer taşıyan dergisinin 7. sayısını çıkardı.

HER SAYIDA FARKLI BİR TEMA

Kent tarihi ve kültürünün tanıtımı ile kent yaşamına dair pratik ve teorik bilgi birikiminin güncellenmesi, özgün makalelerle desteklenerek yerel yönetim uygulamalarının istifadesine sunulmasını hedefleyen ŞÛRA Akademi Kent Araştırmaları Dergisi, 7. sayısında “Kadın ve Aile” teması ile yayın hayatını sürdürüyor. Dergi ilk sayısında “Turizm”, ikinci sayısında “Akıllı Şehirler”, üçüncü sayısında “Spor”, dördüncü sayısında “Tarım”, beşinci sayısında “Erişilebilir Şehirler”, altıncı sayısında “Gençlik” temalarıyla hazırlanmıştı.

7. SAYIDA TEMA “KADIN VE AİLE”

ŞÛRA Akademi Kent Araştırmaları Dergisi’nin “Kadın ve Aile” temalı yedinci sayısına pek çok isim katkı sundu. Prof.Dr. Ümit Alnıaçık ve Doç.Dr. Aysel Çetinkaya “yerel basında kadın istihdamı” ve “Kocaeli yerel gazeteleri üzerinden keşifsel bir analiz” konuları ile, Prof.Dr. Elif Karagün “toplumsal şiddet, aile ve kadın” konuları ile katkı sundu. Doç.Dr. Muzaffer Akdoğan, Dr. Rabia Akdoğan’ın “Türkiye’de kadının işgücüne katılımı”, “Avrupa Birliği’nin dönüştürücü etkisi” konuları ile yer aldığı sayıda Doç.Dr. Ebru Işık Çavuş ise “Women Entrepreneurship in Handicrafts: the case of Kocaeli province / el sanatları alanında kadın girişimciliği Kocaeli örneği” konuları ile sayıya destek verdi. Doç.Dr. Hamza Küçük “on yıllık perspektif: kadınların spora katılımı” konusu ile, Doç.Dr.Öğr. Üyesi Neslihan Er “tek tanrılı dinlerde kadının yeri ve rolü: sosyolojik bir inceleme”, Arş.Gör. Kevser Şahin ve Prof.Dr. Yeter Uslu “kadın istihdamında yıllara göre değişim ve karşılaşılan zorluklar: Türkiye ve oecd perspektifi”, Arş.Gör. Rumeysa Küskü, Dr.Öğr. Üyesi Yasemin Bozkurt Özyalçın “kadınların aile ve toplumdaki statüsünün kadın kooperatifleri üzerinden incelenmesi”, Arş.Gör.Dr. Büşra Tekin “kadınların sağlık hizmetlerine erişimi: etkileyici faktörler ve bölgesel farklılıklar” konuları ile derginin kadın ve aile sayısına katkı sağladı.

ŞURA AKADEMİ KENT ARAŞTIRMALARI

Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi ŞÛRA, Kocaeli Kongre Merkezi’nde geniş katılımlarla düzenlediği “Turizm, Spor, Çevre, Tarım, Akıllı Şehirler, Kadın ve Aile, Engelsiz Şehir, Gençlik” ŞÛRA ve çalıştaylarında derlediği bilgileri, bilim ve danışma kurulunun genel değerlendirmeleriyle profesyonel editörlük süreçlerine dâhil ederek sonuç raporları ve master planlarına dönüştürüyor. ŞÛRA Akademi Kent Araştırmaları Dergisi ise tüm bu etkinliklerde ifade edilen bilgi birikimini, hakemli dergi statüsüyle alanında uzman bilim insanlarının katkılarıyla kalıcı hale getiriyor. Derginin içerikleri yapılan çalıştayların konularına göre belirlenmeye devam edecek olup,

dergiye www.suraakademi.org.tr web sitesinden ve Kozluk Mahallesi Mehmet Ali Kağıtçı Sok. No:71 İzmit/Kocaeli adresinden ulaşılabiliyor.

(Ömer İLGEÇ)