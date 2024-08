Boşanan çiftler aman dikkat: Müşterek çocuğun kaçırılmadığını ortaya koymak için bunlar şart

Konuşmasını sürdüren Avukat Tekışık, "Müşterek çocuğun yurtdışına çıkabilmesi için gerekli muvafakatname, veli tarafından noterde düzenlenen 18 yaş altı çocuğun yurtdışına çıkış izni belgesidir. Ebeveynlerin evli olması halinde her iki eşin de noterde hazır şekilde bulunması gerekir, eşlerin boşanmış olması halinde velayet hakkına sahip tarafın muvafakat vermesi yeterli olacaktır. Ancak bazı durumlardan ebeveynlerden her ikisinin de izni gerekir. Bu belge ile Emniyet Müdürlüğü veya notere başvurabilmesi için belgenin son 6 ay içinde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Muvafakatnamenin geçerlilik süresi ise belgenin üzerinde geçerlilik süresi belirtildiyse o süre kadar, belirtilmediyse düzenlenmiş muvafakatname iptal edilinceye kadar geçerlidir. Her halükarda müşterek çocuğun kaçırılmadığını ortaya koymak için velayet hakkı kendisinde olmayan tarafın muvafakatini almak veya mahkemeden bu konuda bir karar vermesini talep etmek iki ebeveyn için de daha sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.