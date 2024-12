Çayırovalı özel bireylerin hünerleri ayakta alkışlandı

Çayırova’da 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen ‘Geleneksel Engelsiz Kültür ve Sanat Programı’nda özel bireyler büyük alkış aldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve yüzlerce Çayırovalının salonu doldurduğu programı Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Çetintaş, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, kent protokolü, siyasi parti ilçe temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve yüzlerce Çayırovalı takip etti. Programa katılan davetliler, ilk olarak özel bireylerin elleriyle hazırladığı eserleri inceledi. Sergi alanından sonra protokol konuşmalarıyla devam eden programda söz alan Başkan Çiftçi şunları dile getirdi;

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

“Biz büyük bir aileyiz, toplumun her kesimiyle yol yürüyoruz. Bugün burada bu kalabalığı gördüğümde demek ki hep birlikte yürüdüğümüz bu yolculukta doğru yolda olduğumuzu gördük, Allah sizden razı olsun. Özel bireylerimiz ve ailelerimize güzel bir şekilde hizmet etmek bilincinde olduğumuzdan dolayı, Engelliler Merkezi’mizi açtık. Sizlere hizmet edebilmek için hızlı bir şekilde kolları sıvadık ve projemizi hep birlikte gerçekleştirdik.

“SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM”

Biz özel bireylerimizi bir gün değil, her gün biliyoruz ve her zaman farkındayız. Özel bireylerimizle her zaman yol yürümeye devam edeceğiz. Engelliler Merkezi’mizin ilk katını özel bireylerimizin daha güzel eğitim alması için Milli Eğitim’le protokol imzaladık, ilk ve orta kademe özel eğitim okulu olarak kullanıyoruz. Hiçbir zaman yalnız olduğunuzu düşünmeyin, sakın üzülmeyin ve karamsarlığa düşmeyin, arkanızda biz varız. Sizleri çok ama çok seviyorum.”

“GÖREVİMİZ 365 GÜN HİZMET VERMEK”

Başkan Çiftçi’nin ardından kürsüden programa katılan misafirlere seslenen Kaymakam Önal, “Yaklaşık 2,5 yıldır Çayırova’da görev yapıyorum. Fatma Çelik Engelliler Merkezi’mizin açılışında da söylemiştim artık boynumuz bükük değil çünkü özel çocuklarımızın eğitimlerini sağlayacağımız bir kurumumuz var. Bu eğitim kurumunu büyük bir özveriyle açtığı için, Engelliler Merkezi’ni büyük bir çalışmayla ilçemize kazandırdığı için Belediye Başkanımız Sayın Bünyamin Çiftçi ve ekibine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Her birey özeldir, çocuklarımızın yaptığı muhteşem eserleri gördük, özel bireylere fırsatlar sunmak boynumuzun borcu. Bizim görevimiz, sizlere bir gün değil 365 gün güzel hizmet verebilmek” dedi.

GÖSTERİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Konuşmaların ardından Çayırovalı özel bireylerin hazırladıkları Türk Halk Oyunları gösterisi ilgiyle takip edildi ve büyük alkış aldı. Program şiir ve türkü dinletisiyle devam ederken, ‘Geleneksel Engelsiz Kültür ve Sanat Programı’nın sonunda özel bireyler, Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireylerin hazırladığı mükemmel tiyatro gösterisi ayakta alkışlandı. Güldüren ve düşündüren tiyatro gösterisi sonrasında, Geleneksel Engelsiz Kültür ve Sanat Programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

(Ömer İLGEÇ)