Safranın diyarında yeni nesil safranlı lezzetler

Oğuzhan ve Oğulcan Şahinöz kardeşler tarafından işletilen, Safranbolu Eski Çarşı’da bulunan SaffronBrew Coffee House, henüz çok yeni bir işletme olmasına rağmen geniş portföyü ve geçmişi gelecekle harmanlayan bakış açısıyla yöredeki en dikkat çeken lezzet durağı olduğunu ispatlıyor.





Böyle bir işletmeyi kurarken en büyük motivasyonlarının yörede bulunmayan ve misafirlere kendi damak zevklerine hitap eden global tatları sunmak ama bunu yaparken de kendi mizaçlarıyla kaliteli bir portföy oluşturmak olduğunu söyleyen Hüseyin Oğulcan Şahinöz, “Logomuzdan dizayn ettiğimiz diğer unsurlara, menümüzden kahvemizin özel harmanına, özenle hazırladığımız spesiyal siyah çayımızdan ev yapımı tatlılarımıza kadar her konuda bu düsturu benimseyerek yola çıktık.” diyerek izledikleri glokal yaklaşımı vurguladı.









“Bölgede yaşayan tüm tarihi hala canlı tutan nadide turistik yerlerinden bir tanesi”





Homeros’un İlyada’sında Paphlagonia olarak bahsedilen Safranbolu; Hititler’den Osmanlılar’a birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir yerleşim merkezidir. 1196 yılında Türklerin kesin egemenliği altına girdikten sonra zaman zaman Osmanlılar ile Candaroğulları arasında yer değiştirse de bir daha savaş yüzü görmemiş bu kadim kent, bu sayede birçok tarihi eseri ve kültür varlığını günümüze ulaştırmıştır.





Safranbolu’nun bugün için kıymetinin tam anlaşılamadığını ama ilerleyen zamanlarda herkesin uğrak noktalarından olabilecek kapasitede bir şehir olduğunu söyleyen Hüseyin Oğulcan Şahinöz, Safranbolu'da eski çarşıda bir işletme sahibi olmanın avantajları ve dezavantajları ile ilgili şunları dedi:





“Safranbolu, Paflagonya bölgesinin unsurlarını hala canlı bir şekilde taşıyan ve bölgede yaşayan tüm tarihi hala canlı tutan ülkemiz ve dünyanın nadide turistik yerlerinden bir tanesi. Burada bir işletme kurmanın avantajı ise her gün gelen yerli ve yabancı misafirlerle iletişim kurarak beklentilerini ve önerilerini yada edindikleri anılarını dinlemek olabilir öncelikle. Çünkü bizlerin daha yapıcı olmasını onların dışardan bakışları sağlıyor diye düşünüyorum. İnsanoğlu kendi içinde olduğu zaman fark etmediği detayları onlar sayesinde daha iyi irdeleyebiliyor. Ayrıca kısa bir sürede birçok farklı karakterdeki insanı tanıyarak müthiş bir iletişim ağı kurabiliyorsunuz. Dezavantaj olarak söyleyebileceğim tek şey bence büyük bir gelişim olanağı sağlayan, durmanın bir seçenek olmaması. Her ne kadar sakin ve tarihi bir şehir de olsa, Safranbolu’da bir şeyler üretmek istiyorsanız bence asla sabit olmamalısınız. Her gün yeni bir eksiği bulmak ve onu gidermek için çaba göstermeniz gerekiyor ve bu da size daha ileri götürüyor.”











“İşletmemizde menüye koyduğumuz ve koymayı planladığımız 50’ye yakın tarifimiz mevcut”





Elbette kadim bir geçmişi olan bu kentte pek çok geleneksel lezzet bulunmaktadır. Bu yüzden de burada açılan işletmelerin geleneksel lezzetleri günümüze taşıması beklenmektedir. Bir yandan tarihi çarşının dokusuyla uyum gösterirken bir yandan da logosu başta olmak üzere birçok açıdan yeni ve oldukça dikkat çekici bir deneyim sunan SaffronBrew Coffee House ise geleneksel lezzetleri kendine has üslubuyla yorumlamaktan hiç çekinmiyor.





Kahveye küçük yaşlardan beri bir ilgisi olduğunu belirten Hüseyin Oğulcan Şahinöz, “Büyüklerimin birbiri ile ettiği sohbetlere eşlik eden çayları ve kahveleri denemeye özenirken, televizyon ve sinema ekranlarında gördüğüm yabancı filmlerdeki onlara has tatları da imrenerek izliyordum. Ailecek yaptığımız seyahatlerde imkan buldukça bunları deniyor ve kendi gustomu oluşturmaya çalışıyordum. Üniversite için il dışında bulunmam ve küçük çaplı çalışma deneyimlerimle bu gustonun gelişmesi ve kabul görmüş tariflerin reçetelerinin üstünde küçük oynamalarla neler yapabileceğimi görme fırsatı beni iyice bu alanın içine çekti diyebilirim. Hem barın arkasındaki anılar hem de damak zevkim birçok farklı tarifi işletmeyi kurarken misafirlerimize sunma şansını da bizlere sağladı. En başta kahvelerimizin temelini oluşturan House Blend’imiz 3 ayrı ülkenin 3 ayrı çekirdeğinin 4 ayrı kavrumla ve bize özel özel bir oranda karışmasıyla taze hazırlanıyor. Havalandırma sürecinden değirmene girene kadar bile kendi ölçümüzle hareket etmeye ve onu korumaya özen gösteriyoruz. Butik bir işletme olmamıza rağmen bu stabilizasyonu sağlamak bizim için çok önemli. Ardından bize özel tariflerimizin hepsinde kahve tadını ön planda tutmaya çabalıyor ve aromaların kahve tadına birer eşlikçi olması için çabalıyoruz. İşletmemizde menüye koyduğumuz ve koymayı planladığımız toplam olarak 50’ye yakın tarifimiz mevcut. Tabi bu tariflerin en iyi hallerini bulmak için süren maceramız izin verdiği zaman, misafirlerimize en iyi halleriyle bu tatları sunmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.











“Yöremiz safran bitkisinin telleri diğer safran tellerine göre daha farklı”





Latince ismi Crocus Sativus olan safran, dünyada bir yerleşim yerine adını veren ilk ve tek çiçektir. Hipokrat’a göre soğuk algınlığı, öksürük, uykusuzluk gibi pek çok rahatsızlığa iyi gelen bu mucizevi bitki Safranbolu’da lokum, çay ve hatta Türk kahvesi ile kullanılarak lezzete lezzet katmak için de tüketilmektedir.





Safranın hem ilçenin isminin sebeplerinden hem de bölgenin coğrafi işaretli göz bebeği bir tarım ürünü olduğunu söyleyen Hüseyin Oğulcan Şahinöz, “Orijinal Safranbolu Safranı’nın kilogram fiyatı her sene kıymetiyle insanların dikkatini çekiyor. Safran familyası içinde birçok farklı türe sahip ve yöremiz safran bitkisinin telleri diğer safran tellerine göre daha farklı ve renk geçişli bir tonda. Ayrıca boyut olarak uzunluk ve tel kalınlığı da daha farklı. Ve bence en kıymetli özelliği polenleri. Yöremizde satılan safranlara baktığınız zaman Safranbolu Safranı bulunduğu kabın altında güzel bir polen tabakası bırakıyor ve demlendiği zaman diğer safranlardan farklı olan kendi tonunu bu polenler ile daha güzel yansıtıyor.” diyerek Safranbolu’ya özgü safranın diğer safranlardan farkının altını çizdi.











“Safranımızı kendi tarzımızla tanıtmaya özen gösteriyoruz”





Osmanlı mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden olan safranlı pilavı düşündüğümüzde safranın kullanım alanının çok geniş olduğunu görürüz. Et ürünlerinde, sebze yemeklerinde ve sütlü tatlılarda karşımıza çıkan safran, yeni nesil lezzetlerde de sıkça karşımıza çıkmaktadır.





Safranbolu Safranı’nın yörenin kıymeti olduğunu vurgulayan Hüseyin Oğulcan Şahinöz, “Biz de glokal bir yaklaşım sergilerken hem yeni nesil kahvelerimizle, hem kendi stilimizle yaptığımız Safranlı Türk Kahvemizle hem de yaz ayına özel spesiyal Safranlı Buzlu Çayımızla kıymetli misafirlerimize safranımızı kendi tarzımızla tanıtmaya özen gösteriyoruz. Gerek kahve gövdesinde öğütme sonrası kullanarak, gerek kahvenin diğer bileşenlerine safranı ekleyerek kendi reçetelerimizi özgün bir biçimde üretmeye özen gösteriyoruz. Ayrıca kendi buluşumuz olan tek bardakta farklı aromaları farklı sıcaklıklarda sunduğumuz spesiyalimiz ve içeriklerini dikkatlice hazırladığımız yeni tariflerimizi de ekleyerek geniş bir menü sürekliliği için her daim çaba gösteriyoruz. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda şehrimizi ziyaret eden misafirlerimize bu tatları sunmaya devam edebilir ve kendi çabalarımızla iyi hizmetiyle bilinen bir firma olarak yolumuza devam edebiliriz.” diye konuştu. (UĞUR TATAR)