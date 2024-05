Mustafa Gürsel: “Üzerimize Düşeni Yapamadık”

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Sakaryaspor mağlubiyeti sonrası "Üzerimize düşeni yapamadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, sahasında Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "İstediğimiz gibi maç oynamadık. Başından sonuna kadar istediğimiz mücadeleyi yansıtamadık, istediğimiz pozisyonlara da giremedik. Bodrum maçından sonra başlayan hastalıklara mı şey yapalım, ama bunlar mazerete değil. Akşam 12-13 oyuncumuz serum yedi. Üzerimize düşeni yapamadık. Sahada istediğimiz ölçüde fiziksel tepkiyi veremedik ama bu oradan geldikten sonra oyuncuların kaptığı virüsten dolayı olabilir. Lig bitti. Bundan sonraki süreç de play-off" dedi.

“Düşüncemiz play-off, rakibimiz Çorumspor”

Tribünlerin istifa çağrısı ve kendisine yönelik argo tezahüratlara verdiği tepkiyle ilgili olarak Mustafa Gürsel, “Orada yaşanan, istemediğimiz bazı olaylar oldu. Tabii ki bu maç onlar için de, bizim için de çok önemliydi. Onların da üzüntüsünü alıyoruz. Onlar üzgün olduğunda tepki vermesi normal. Bunu da anlıyoruz. Düşüncemiz şu an play-off. Kafamızı toplayalım. Rakibimiz Çorumspor. Direkt final oynamayı çok istiyorduk. Bunu başaramadık. Sonraki süreçte başarmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı.

“Hiç tepki vermemiştim ama en hassas olduğum noktada tepkisiz kalamazdım”

Gürsel sözlerine şöyle devam etti: "Bu zamana kadar hiç tepki vermedim. Gerçek Kocaelispor taraftarını ayırıyorum ama geldiğimden beri arkamızdan sürekli anneme bile küfrediyorlar. İnsan hassas olduğu noktada; insanın ölmüş annesine küfür edilmesi, kabul edilemez. Tepki normal ama bir noktada da artık her şeyi kabul edemeyiz. Bu kadar da değil. Böyle bir şey de ilk defa yaşıyorum, geldiğim günden beri. Tepkim o küfrü edenlere. Gerçek Kocaelispor taraftarına tepkim olmadı. Camiaya değil, küfür edenlere tepki gösterdim. Tepki vermezsek o noktada, bizde bir sorun var. Oyun içindeki her şeye eyvallah. Saygı duyuyoruz. Ama o noktada o söz ağır kaçtı. Yanlış olduğunu belirtmek için döndüm. Olmaması gerektiğini söyledim. Kime olursa olsun bunun her zaman karşısında dururum."

“5 takım kadar şansımız var. Ayağa kalkmamız lazım”

İlk 30 dakika şut olmamasıyla ilgili, “Fiziksel olarak istediğimiz şeyi sahada ortaya koyamadık. Akşam 12 oyuncu serum aldı. Bunlar yaşanan şeyler. Hafta içi Burak hiç idman yapmadı. Emir dün katılmadı, Atila ile birlikte hastaneye gidip serum aldılar. Hiçbirimizin istediği bir hafta oldu. Biz bu değiliz. Bu kadar değildi bu takım. Bu bir hafta yaşadıklarımız bizi de memnun etmedi. Oyuncuları en azından sağlık açısından iyi olarak sahaya çıkarmaya çalıştık. Son iki gün idmana çıkmayan oyuncularımız da oldu. Bir an önce ayağa kalkmamız lazım. Bir şeye üzüldük, ettik. Bu akşam da üzüleceğiz ama yarın sabah işimize bakacağız. Önceki maça çok takılı kalırsak bu işi yapamayız, oyuncular da yapamaz. Bu zorluklardan da çıkmamız lazım. Ekibimizle ve yönetimimizle konuşup ne gerekiyorsa yapacağız. 5 takım kadar bizim de şansımız var. Bu şansı kimse bırakmak istemez. Devam ettireceğiz” diye konuştu.

İHA