Gebze'de haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haklarında 4 yıl 2'şer ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

13 Kasım 2025 Perşembe 09:38

 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.C. (29) ile "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.P. (31) Gebze'de yakalandı. H.C. ve A.P., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İHA
