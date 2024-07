Üniversite tercihi yapacak adaylara önemli uyarı

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber 2 milyonu aşkın aday, üniversite tercihi yapmaya başladı. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, üniversite tercihi yapacak adaylarının yeterli yetkinlikte üniversite seçmelerini tavsiye ederek, "İstatistiğe göre işverenler üniversite mezunlarından memnun değil. Sebebi de üniversite öğrencilerinin sadece mesleklerini öğrenip başka yetkinlikler kazanmadığı için iş dünyasına kolay adapte olamıyor, uyum sağlayamıyor" dedi.

YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından sınava giren 2 milyon 819 bin 362 aday, 25 Temmuz itibariyle tercihlerini yapamaya başladı. 2 Ağustos tarihine kadar sürecek olan tercihlerde adaylar, kendilerine en doğru mesleği ve kaliteli üniversiteyi tercih etmek için de araştırmalarına devam ediyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, üniversite adaylarının tercih yaparken dikkat etmesi gerekenler konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

"Öğrencilerin değişimi algılatacak yeterlilikler, yetkinlikler kazanması gerekiyor"

Tercih döneminde öğrenicilerin dikkatli olmasını söyleyen Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, "Gençlerimiz heyecan içinde artık üniversite tercihlerini yapmaya başladı. Bu tercih dönemi her yılki tercih dönemlerine göre önemi biraz daha fazla. Bunun sebebi aslında dünyanın çok hızlı değiştiği bir döneme denk gelmemizdir. Dolayısıyla artık üniversitelerde sadece meslek okumak, mesleki eğitim okumak yerine öğrencilerin dünyadaki hızlı değişimi algılatacak yeterlilikler, yetkinlikler kazanması gerekiyor" diye konuştu.

"Her bölümde yapay zeka dersleri, her dersin içinde yapay zeka uygulamalarımız var"

Her bölümde yapay zeka derslerinin olduğunu söyleyen Elmas, "Üniversite tercihini yapacak adaylar bölümün kendisine vereceği temel bilgilerin yanında hangi yetkinlikleri kazandıracağına mutlaka bakmalı. Bu en önemli konu haline geldi. Çünkü siz bu yetkinlikleri kazanamadığınız zaman mezun olsanız bile diplomanız çok işe yaramayabilir. O yüzden öğrenciler hızlı değişen dünyaya adapte olabilmek için yetkinliklerle donatılmalıdır. Biz Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak iki yıldır geliştirdiğimiz esnek eğitim modelimizle, yapay zeka sertifikası veriyoruz. Her bölüme yapay zeka dersleri koyduk, her dersin içinde yapay zeka uygulamalarımız var. Öğrencilerimiz üniversite dışından aldıkları sertifika programını derse ekletebiliyor" şeklinde konuştu.

"İşverenler üniversite mezunlarından memnun değil"

Üniversite mezunlarından, işverenlerin memnuniyet oranlarının düştüğünü ifade eden Elmas, "Öğrencilerimiz istediği disiplinlerden ders alabiliyor. Öğrencilerimiz bireysel olarak kazandığı yetkinlikleri de krediye sayıyoruz. Dolayısıyla bu esneklik sayesinde öğrenci dünyaya, teknolojiye kolay adapte olacak, etkinlik kazanacak. İstatistiğe göre üniversite mezunlarından, işverenlerin memnuniyet oranları çok hızla düşmekte. Yani işverenler üniversite mezunlarından memnun değil. Sebebi de üniversite öğrencilerinin sadece mesleklerini öğrenip başka yetkinlikler kazanmadığı için iş dünyasına kolay adapte olamıyor, uyum sağlayamıyor" ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler yetkinliklerini kazanacakları üniversitelere veya bölümlere tercihlerini yapmalı"

Öğrencilerin ders dışında ilave yetkinlikleri de kazanabileceği üniversiteleri veya bölümleri tercih etmelerinin gerektiği söyleyen Rektörü Muzaffer Elmas, "Üniversitelerin asıl yapması gereken kritik görev öğrencilere yetkinlik kazandırmak. Eğitim döneminde üniversiteler, öğrencileri yetkinliklerle donatmalıdır. Öğrenciler, üniversite veya bölümden ziyade bu ortamı sağlayacak, ders dışında ilave yetkinlikleri kazandıracak üniversitelere veya bölümlere tercihlerini yapmalı" dedi.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 2024 başvuru dönemi için KA131 Yükseköğretim Kurumu Hibe Tahsis Tutarlarının açıklandığını da duyurdu. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Erasmus+ Programı kapsamında, üniversiteye bu yıl toplam 49.450 dolar hibe tahsis edildiğini, bu hibe, öğrencilerin ve personelin uluslararası deneyimler kazanmasını desteklemek amacıyla kullanılacağını belirtti.

İHA