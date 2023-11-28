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Bıyık: ‘Kadınlar Başımızın Tacıdır’

‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Kadınlar toplumun her alanında başımızın tacıdır” diye konuştu.

Bıyık: ‘Kadınlar Başımızın Tacıdır'

28 Kasım 2023 Salı 13:21

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında düzenlenen etkinliğe katılarak kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız mesajı verdi. AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen ve Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe eşi Havva Bıyık, AK Parti İlçe Başkanvekili Sadık Öztürk ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte katılan Başkan Muzaffer Bıyık, kadınların toplumun temel taşı olduğunu vurguladı.

KADINLAR HER ZAMAN BAŞIMIZIN TACIDIR

Etkinlikte selamlama konuşması yapan ve kadınların her alanda baş tacı olduğunu vurgulayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bizim hem kadim medeniyetimizde hem de dinimizde kadının yeri çok önemlidir. Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Her türlü şiddetin kararlılıkla karşısında durmalıyız. Anne, eş ve kardeş olarak birçok yükü omuzlayan kadınlar her zaman başımızın tacıdır. Kadınların toplum içindeki rolünü artıracak çalışmaların içerisinde ve destekçisi olmalıyız. Biz Darıca Belediyesi olarak her alanda kadınların önündeki engelleri kaldırmak ve onları desteklemek için projeler geliştiriyoruz. Üreten ve değer katan kadınların her zaman yanındayız. Projelerimizde kadınlara yönelik çalışmalara öncelik veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın mutlu olursa aile de mutlu olur. Mutlu kadın mutlu aile anlayışıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınların en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Bir kez daha toplumun temel yapı taşı olan kadınlarımıza yapılan her türlü şiddeti kınıyor, kadının toplumdaki hak ettiği yere ulaşmasındaki tüm engellerin kalktığı bir dünya diliyorum” dedi.

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