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Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

21 Mayıs 2024 Salı 19:49

  Kaza, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 41 BY 461 plakalı Nissan marka otomobil ile İ.A. yönetimindeki 34 HCN 408 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 41 BY 461 plakalı araç savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 sürücü ve 41 BY 461 plakalı araçta bulunan E.E.Y. isimli yolcuya ilk müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. 
  Kaza sebebiyle araçlarda hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 




İHA
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