Kocaelispor'un maçını 14 bin biletli seyirci izledi

Kocaelispor ile Erzurumspor FK arasındaki karşılaşmayı 14 bin biletli seyirci takip etti. Son yılların en kalabalık ve coşkulu taraftarı önünde Erzurumspor FK ile oynadıklarını belirten ve kendilerine inanıp destekleyen taraftara teşekkür eden başkan Recep Durul, “Taraftarımız takıma, camiaya, yaptıklarımıza, yönetime inanıyor. Futbol da kendini gösteriyor. Sürekli yükselen başarı grafiği var. Taraftarımızın bir bölümü karda, kışta, mağlubiyette, zor günlerde, her durumda yanımızda olup her maça geliyor. Ama bir bölümü de başarı geldikçe stada geliyor. Ve görüyoruz ki; inanç var. Yönetime ve yapılanlara şampiyon olacağımıza inanmışlık var. Doğru şeyler yapılıyor. Şeffaflık var. Amed'i yenip geldiğimizde taraftar sayımız 20 bini bulur diye düşünüyorum. Sonraki maçlarda da artarak devam eder. Taraftarımızın desteğini hissetmek bize ayrıca motivasyon sağlıyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.