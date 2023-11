Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Kartepe’de Kutlandı

Kartepe Belediyesi’nin desteği ile Uzunçiftlik Diş Hastanesi tarafından, 21-27 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile 22 Kasım Diş Hekimleri Günü kutlandı. Uzunçiftlik Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen programa Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın yanı sıra, Uzunçiftlik Diş Hastanesi Başhekimi Kerem Özkahraman, Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Ahmet Sarıışık, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr.Harun Arslan, meclis üyeleri, muhtarlar, doktorlar, hemşireler katıldı. Programda emekli diş hekimlerine plaket taktim

edildi.

“Diş hekimliği ciddi fedakarlık gösterilmesi gereken bir meslek”

Programda konuşan Uzunçiftlik Diş Hastanesi Başhekimi Kerem Özkahraman, “Bu yıl 115’nci yılını kutluyoruz. Diş hekimliği ciddi fedakarlık gösterilmesi gereken bir meslek dalıdır. Mesleğin zorluklarıyla öğrencilik yıllarımızdan itibaren tanışıyoruz. Pandemi sürecinde mesleğimizin zorluk derecesini, gösteren bir durum oldu. Kartepe Belediye Başkanımızın bizlere verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler şerefli Türk Milletinin sağlık alanında hizmet vermek üzere yetiştirilmiş evlatlarıyız. Atalarımızdan aldığımız miras ile her zaman mazlumun yanında zalimin karşısında korkusuzca durmayı şiar edindik. Dünyanın her coğrafyasında insana zulüm eden hastalarımıza hizmet vermeyi engelleyen her türlü terör ve terör unsurunu lanetliyoruz” dedi.

“Basit bir diş ağrısı ile hayatın keyfinin nasıl kaçtığını hepimiz biliyoruz”

Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Ahmet Sarıışık ise “1908 yılının 22 Kasım’ında bilimsel Diş Hekimliğinin temelleri atılmış, 1996 yılından itibaren de Diş Hekimleri Günü kutlanmaktadır. Çok basit bir diş ağrısı ile hayatın keyfinin nasıl kaçtığını hepimiz biliyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde Kartepe Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İyi ki varsınız, iyi ki Kartepe’desiniz”





Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Bu bölgenin evladıyım. Sizlere verdiğiniz hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Kamu sağlık hizmetini en iyi şekilde icra ediyorsunuz. . Bu sizlerin ekip olarak başarısıdır. İyi ki varsınız, iyi ki Kartepe’desiniz. Her zaman sizlerin yanınızda olduk olmaya devam edeceğiz. Diş Hekimleri Gününüzü ve Ağız Diş Sağlığı Haftası haftanızı kutluyorum” ifadelerini kutlandı.

İHA