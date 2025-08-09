ASAYİŞ:
21 gün önce evlenen ve vurgun yiyerek hayatını kaybeden dalgıç son yolculuğuna uğurlandı

Sapanca Gölü'nde temizlik çalışması sırasında yüzeye çıkamayarak hayatını kaybeden ve 21 gün önce evlendiği öğrenilen 31 yaşındaki dalgıç, toprağa verildi.

09 Ağustos 2025 Cumartesi 15:09

 Acı olay dün, Sapanca Gölü'nde meydana geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nden temin edilen içme suyunun kalitesini korumak için başlattığı temizlik çalışmaları çerçevesinde, profesyonel dalgıç ekibi ile 2 bin 500 metrelik hat içinde devam eden çalışmalarda doğal yollar ile oluşan tortu ve bitkiler vakum yöntemi ile temizleniyordu. SASKİ'de dalgıç hizmeti veren Melikcan Yenişen (31), su altında devam eden temizlik çalışmaları için göle dalış yaptı. Yenişen, 14 metrede derinlikten su yüzeyine çıkamadı. Diğer dalgıç arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Yenişen, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 21 gün önce evlenen Yenişen'den geriye, sosyal medya hesabında paylaştığı su altı görüntüleri kaldı. Yenişen'in suda yediği vurgun neticesinde hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. 
 
  Yenişen son yolculuğuna uğurlandı  
  Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yenişen'in cenazesi, ailesi tarafından memleketi Kocaeli'nin Kartepe ilçesine getirildi. Uzuntarla Merkez Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Yenişen'in ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman katıldı. Öğle namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardında, Yenişen'in naaşı toprağa verildi.  


İHA
