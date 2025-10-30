ASAYİŞ:
"CİMER'e şikayet etmiştim" dedi, 4 ay sonra yan binası yıkıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişiye mezar olan binanın yanında oturan vatandaş, dehşet anlarını anlattı. Kendi binasındaki çatlaklar ve bazı sorunlar sebebiyle daha önce CİMER'e şikayette bulunduğunu söyleyen Sinan Tekin, olay gecesi sesler duyduğunu belirterek, "Kontrol ettiğimde bazı gereçlerimin yıkıldığını gördüm ve fare olduğunu düşündüm. Sesler yaklaşık yarım saatte bir devam ediyordu. Eşimle sabah namazına kalktığımız zamanda sesler 06.50 sıralarında şiddetlenmeye başladı. Merdiven boşluğundan üzerimize toprak parçaları geliyordu" dedi.

30 Ekim 2025 Perşembe 14:58

 Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne Bilir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. 
 Bu arama kurtarma çalışmaları esnasında 628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel, 161 kurtarma aracı, 6 arama ve kurtarma köpeği ile toplam 10 tane sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı. 
  
  Bilirkişi heyeti enkaz alanında incelemelerde bulundu 
  Yaşanan elim olayın ikinci gününde ise cumhuriyet savcıları, inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti, çökmenin sebebini belirlemek üzere alanda incelemelerine başladı. 


   
  "Şikayet dilekçemizi oluşturduk ve yetkililer gelerek incelemelerde bulundu" 
  Daha önce binasında yaşanan sorunlar sebebiyle CİMER'e şikayette bulunduğunu anlatan Sinan Tekin, "Olayın başlangıcı dış kapımızın örtülmemesi ve açılmamasıyla oluştu. Kapımızı elimizin kuvvetiyle zor bir şekilde itiyorduk, hatta kapı örtülmeyecek duruma kadar geldi. Usta çağırdığımız zaman kastırma yöntemiyle çözüm buldu ve eve o şekilde giriş yapıyorduk. Bunlar, metro çalışmalarının sebebiyle oluştu, daha önceki zamanlar bu yoktu. Metroya olan uzaklık 10 metredir. Metro çalışması devam ettikçe çatlaklar çoğalmaya ve derinleşmeye başladı. Kızım bana CİMER'e şikayette bulunmamız gerektiğini söyledi. Şikayet dilekçemizi oluşturduk ve yetkililer gelerek incelemelerde bulundu" dedi. 
 
  "Merdiven boşluğundan üzerimize toprak parçaları geliyordu" 
  Yaşanan elim olaya da değinen Tekin, "Akşam saatlerinde ailemle vakit geçirdiğim sırada sesler duyduk. Kontrol ettiğimde bazı gereçlerimin yıkıldığını gördüm ve fare olduğunu düşündüm. Sesler yaklaşık yarım saatte bir devam ediyordu. Eşimle sabah namazına kalktığımız zamanda sesler 06.50 sıralarında şiddetlenmeye başladı ve biz dış kapıya yöneldik. Merdiven boşluğundan üzerimize toprak parçaları geliyordu. Evin içine tekrar dönerek kendimizi koruma altına almaya çalıştık. Olaydan sonra balkona çıktığımızda yan binanın yıkıldığını gördük. Ben çıkarken bizzat baktım ve binanın topraktan kaydığını gözlemledim" diye konuştu. 


