ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası'ndaki yangına ilişkin belediye başkanı yardımcısı ile 4 kişi açığa alındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangına ilişkin Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile 3 zabıta personeli açığa alındı.

Dilovası'ndaki yangına ilişkin belediye başkanı yardımcısı ile 4 kişi açığa alındı

11 Kasım 2025 Salı 17:23

 Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan faciaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeleri tamamlanan 11 şüpheli, bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edilmişti. 
  Soruşturma devam ederken, yeni bilgilere ulaşıldı. Dilovası Belediyesi tarafından, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay'ın açığa alındığı öğrenildi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yangın faciasına ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi Yangın faciasına ilişkin 11 şüpheli adliyeye...
Yangında hayatını kaybedenlere son veda Yangında hayatını kaybedenlere son veda
Kocaeli'de parfüm fabrikası faciası sonrası skandal paylaşımlar: Ölenlere hakaret ve küfür ettiler Kocaeli'de parfüm fabrikası faciası sonrası skandal...
Kocaeli’de bisikletliye çarpmamak için manevra yapan otomobil direğe çarptı: 5 yaralı Kocaeli’de bisikletliye çarpmamak için manevra...
Dilovası'ndaki yangında ikinci facianın ramak kala önlendiği ortaya çıktı Dilovası'ndaki yangında ikinci facianın ramak kala...
Yangında hayatını kaybedenlerden 2'si 18 yaşından küçük Yangında hayatını kaybedenlerden 2'si 18 yaşından...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yangın faciasına ilişkin 11 şüpheli adliyeye...
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde 6 kişinin öldüğü, 7 işçinin yaralandığı olaya...

Haberi Oku