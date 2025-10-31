ASAYİŞ:
Enkazda ailesini kaybeden genç kıza akrabası sahip çıkacak

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazında aynı aileden 4 yakının kaybeden Nurettin Memoğlu, hastanede tedavi altında bulunan 18 yaşındaki Dilara Bilir'le ilgili, "Sadece kolu kırık ve vücudunda ufak tefek çizikler var. Mevla onu bize bağışladı. Onu güzel bir şekilde eğiteceğiz. Bu memlekete iyi bir evlat olması için annesi gibi hayırlı bir evlat olması için çabalayacağız" dedi.

31 Ekim 2025 Cuma 09:44

 Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, dün saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Bilir ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Gebze Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi. Cenazeler, kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'nda defnedildi. Defin sonrasında yıkılan bina bölgesinde taziye çadırı kurularak Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dualar edildi. Taziye çadırında konuşan baba Levent Bilir'in dayısı Nurettin Memoğlu, hayatını kaybeden aile hakkında konuştu. 
  Çöken binanın enkazında aynı aileden 4 yakının kaybeden Nurettin Memoğlu, "Sabah saatlerinde bana haber verildi bir binanın yıkıldığına dair ve hemen yardım etmeye geldim ama burada sürprizle karşılaştım. Geldim baktım, kendi torunlarımız, çocuklarımız. Tabii elimizden gelen gayreti sarf etmeye çalıştık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin anında seferber oldular" dedi. 
   
  "Hayırlı bir evlat olması için çabalayacağız" 
  Annesi, babası ve kardeşlerini kaybeden ve hastanede tedavi altında bulunan 18 yaşındaki Dilara Bilir'in durumu hakkında konuşan Memoğlu, "Ben görüştüm, sadece kolu kırık ve vücudunda ufak tefek çizikler var. Mevla onu bize bağışladı. Onu güzel bir şekilde eğiteceğiz. Bu memlekete iyi bir evlat olması için annesi gibi hayırlı bir evlat olması için çabalayacağız. Annesi, bu bölgede en az 10 bin kişiye Kur'an-ı Kerim'i öğretmiştir öyle bir cennet hatunu bir annesi vardı. İnşallah, evladımızda öyle olacak. Ailesinin öldüğünü şu aşamada söylemedik ama yanına psikologlar girip çıkıyor. Yavaş yavaş anlatacağız hemen kabulleneceğini zannetmiyorum, zaman alacak bu iş. Bunu bir şekilde kabullenecek Allah'tan geldik yine ona gideceğiz" diye konuştu. 


İHA
