Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini yaraladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini ağır şekilde yaraladı.

31 Ekim 2025 Cuma 14:29

 Olay, Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. R.G. ile eşi Binnur G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.G, 4 çocuk annesi eşi Binnur G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Binnur G, olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından zanlı, bıçakla kendi göğüs ve karnına vurarak intihara kalkıştı. 
  Sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye, Binnur G'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. 
 Öte yandan, R. G'nin yaklaşık iki yıl önce de intihara kalkıştığı iddia edildi. 
 Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


İHA
