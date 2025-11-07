banner1208
ASAYİŞ:
Kimlik bilgilerini çaldıkları vatandaşlar adına sahte kredi kartı çıkaran 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden kimlik bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşlar adına sahte kredi kartı çıkaran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

07 Kasım 2025 Cuma 10:42

 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların önlenmesi ve faillerinin tespiti amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya platformları üzerinden çok sayıda vatandaşın kimlik bilgilerinin yasa dışı yollarla ele geçirildiğini belirledi. Şüphelilerin mağdurlar adına sahte kredi kartları çıkararak, dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Çalışmalar sürerken Kocaeli'de bir mağdura ait kredi kartından 316 bin TL'lik harcama yapıldığı ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 5 Kasım'da iki farklı ilde 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İHA
