Kimlik bilgilerini çaldıkları vatandaşlar adına sahte kredi kartı çıkaran 2 şüpheli tutuklandı Kocaeli'de sosyal medya üzerinden kimlik bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşlar adına sahte kredi kartı çıkaran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

07 Kasım 2025 Cuma 10:42