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KOSKEM 1 haftada 202 can kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaz aylarında yoğun ilgi gören sahillerinde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, boğulma vakalarına karşı 7/24 görev başında. Denizde ve karada görev yapan tam donanımlı ekipler, tatilcilerin güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor.

KOSKEM 1 haftada 202 can kurtardı

09 Temmuz 2025 Çarşamba 09:52

 BİR HAFTADA 202 KİŞİ KURTARILDI

KOSKEM ekipleri, 30 Haziran ile 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri çalışmalarda, farklı sahil bölgelerinde toplam 202 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte artan yoğunluk, sahillerdeki güvenlik önlemlerini daha da önemli hale getirirken, KOSKEM’in hızlı ve etkili müdahaleleri sayesinde birçok can kaybının önüne geçildi. Sezon başından bu yana kurtarılan kişi sayısı ise 416’ya ulaştı.

 

GÖREV ALANI DIŞINDA DA MÜDAHALE

En fazla müdahale 66 kişiyle Cebeci sahilinde gerçekleşirken, Kumcağız sahilinde 52, Kerpe’de 23, Bağırganlı’da 17, Sarısu’da 10, Seyrek’te 8, Bayramoğlu’nda 6, Darıca ve Kovanağzı’nda 5’er, Karamürsel’de 4, Miço ve Ereğli sahillerinde ise 2’şer kurtarma olayı kaydedildi. Ayrıca görev alanı dışında da 2 vatandaşa müdahale edildi.

 

28 VATANDAŞA İLK YARDIM MÜDAHALESİ

Sadece boğulma vakalarıyla sınırlı kalmayan KOSKEM ekipleri, aynı hafta içinde 28 vatandaşa da sağlık ekipleri aracılığıyla ilk yardım müdahalesi gerçekleştirdi. Güneş çarpması, kesik, burkulma ve benzeri durumlara karşı sahillerde görev yapan sağlık personeli de hızlı refleksleriyle dikkat çekiyor.

 

YAZ SEZONU BOYUNCA GÖREVDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapan KOSKEM, yaz sezonu boyunca sahillerde güvenliğin sağlanması amacıyla jet ski, kurtarma botları, ilk yardım ekipmanları ve ambulanslarla donatılmış durumda. Yetkililer, vatandaşları yalnızca cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girmeleri ve uyarı bayraklarını dikkate almaları konusunda uyarıyor. Özellikle kırmızı bayrak çekilen bölgelerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğunun altı çiziliyor.

(Ömer İLGEÇ)

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