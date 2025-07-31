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Kuzey Marmara'da otomobil yön tabelasına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobilin yön tabelasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara'da otomobil yön tabelasına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

31 Temmuz 2025 Perşembe 09:56

 Kaza, saat 06.40 sıralarında Otoyolun İstanbul istikameti Sevindikli'deki yol ayırımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, yol ayırımındaki yön tabelasına çarpıp takla attı. Feci kazada sürücü M.A. ile yolcular Yeter Atak, M.A., M.A. ve E.A. isimli çocuklar yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yeter Atak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atak'ın eşi ve 3 çocuğu ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 
 Ayrıca, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. 
 Yardım için duran başka bir otomobilin sürücüsü Mehmet Eleftoz, aracın çok süratli olduğunu söyledi. 
 Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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