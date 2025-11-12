ASAYİŞ:
Yangın faciasına ilişkin 11 şüpheliden 7'si tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde 6 kişinin öldüğü, 7 işçinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 Kasım 2025 Çarşamba 09:44

 Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı. 
 
  Yaşanan faciaya ilişkin "Kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince K.O., İ.O., A.A.O., G.B., H.E., O.Y., Ö.A., A.O.A., G.G., Ö.A. ve G.D. isimli 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelileri cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıkça adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilen G.B., H.E. ve G.D. isimli 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen K.O., İ.O., A.A.O., O.Y., Ö.A., A.O.A. ve G.G. isimli 7 şüpheli tutuklandı, Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


İHA
