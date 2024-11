AVKON'UN KUŞADASI'NDA DÜZENLEDİĞİ ANADOLU MEDYASI ÇALIŞTAYI'NDAN NOTLAR

Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu tarafından 1-3 Kasım 2024 tarihlerinde Kuşadası’nda başladı Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu tarafından 1-3 Kasım 2024 tarihlerinde Kuşadası’nda başladı

TÜRK DÜNYASI MEDYA VE İLETİŞİM BİRLİĞİ VE ANADOLU MEDYA ÇALILTAYIN DA AVKON GENEL BAŞKANI ŞAKİR GÜLER VE NTV DIŞ HABERLER MÜDÜRÜ AHMET YEŞİLTEPE NİN KONUŞMASI AN İTİBARİ İLE

“Türk Dünyası Medya ve İletişim Bağlamında VIII. ANADOLU MEDYASI ÇALIŞTAYI” nı organize eden AVKON Genel başkanı Sn ŞAKİR GÜLER E teşekkür ederiz

KUŞADASINDA TOPLANAN AVKON GENEL KURULU TARİHİ BİR KARAR ALDI

AVRASYA İLETİŞİM VE MEDYA KONFEDERASYONU ULUSLARARASI GAZETİECİLER KONFEDERASYONU OLARAK YOLUNA DEVAM EDECEK

Yarım asra yaklaşan GAZETECİLİK Ve. BELGESELCİLİK hayatımda meslek kuruluşlarına büyük önem vermekteyim yapılan davetlere katılıyor katkı sunmaya çalışıyorum

30 YILLIK gazeteci arkadaşımın öncülüğünde kurulan Uluslararası gazeteciler konfederasyonunda yönetim kurulu üyesi olarak görev aldım hayırlı ve uğurlu olsun

ÜNLÜ BELGESELCİ AHMET YEŞİLTEPE İLE BELGESEL SÖYLEŞİ

TÜRK İSLAM MEDENİYETİ VE GÖNÜL COĞRAFYAMAIZ İLE İLGİLİ ÇOK SAYIDA BELGESEL ÇEKEN KENDİSİNİ İLK KEZ KAZAKİSTAN TÜRKİSTAN DA HOCA AHMET YESEVİ TÜRBESİNDE BELGESEL ÇEKERKEN TANIDIĞIM ÜNLÜ BELGESELCİ AHMET YEŞİLTEPE İLE TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT SINAMA VAKFI BAŞKANI DEĞERLİ ARKADAŞIM ERDOĞAN ERDOĞDU İLE BELGESELCİLİĞİN ÖNEMİ VE TÜRK İSLAM MEDENŞYETİ ÜZERİNE BELGESEL SÖYLEŞİ YAPARAK KUŞADASINDAN İZMİR SELÇUK İLÇESİNE TARİH VE KÜLTÜR ÜZERİNE BELGESEL TADINDA YOLCULUK YAPTIK

YEŞİİLTEOE AVKONUN ONUR KONUĞU

AVRASYA İLETİŞİM VE MEDYA KONFEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN TÜRK DÜNYASI MEDYA VE İLETİŞİM BİRLİĞİ VE ANADOLU MEDYA ÇALIŞTAYININ ONUR KONUĞU NTV DIŞ HABERLER MÜDÜRÜ AHMET YEŞİLTEPE İLE BELGESELCİLİK ÜZERİNE BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIM

AHMET YEŞİLTEPE KİMDİR?

Ahmet Yeşiltepe 1968 yılının mart ayında doğdu.

Bosna Savaşı, Kosova Savaşı, 11 Eylül saldırıları gibi birçok uluslararası olayda muhabirlik yaptı. NTV televizyon kanalında "Ana Haber" programı başta olmak üzere, rutin haber yayını ve çok sayıda aktüel haber programını hazırlayıp sundu. Haberciliğinin yanı sıra tarih ve kültür ağırlıklı belgesel programları yapmıştır. Özellikle Orta Asya ve Türklerin kökeni hakkında programları ile tanınır.

Anadolu Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünde öğrenim gördü. Televizyon muhabirliğine 1992 yılında TRT’de başladı. Bosna Savaşı başta olmak üzere birçok uluslararası olayda televizyon muhabiri olarak görev yaptı.

Bosna'dan Türkiye'ye döndükten sonra kazandığı bursla Londra'ya, ardından da New York'a giderek[1] medya pazarlaması alanında yüksek lisans eğitimi gördü. Yurtdışında öğrenim gördüğü dönemde bir yandan da gazeteciliği sürdürdü. İki yıl TRT'nin New York ve Washington temsilciliğini üstlendi. 1997’de NTV’nin New York temsilciliğini kurdu ve yedi yıl süreyle bu görevi yürüttü. Tarihe ve arkeolojiye olan ilgisi ABD'de yaşadığı dönemde katıldığı kurslar ve seminerler sayesinde derinleşti.

2004 yılından itibaren, başta NTV’nin "Ana Haber" programı olmak üzere, rutin haber yayını ve çok sayıda aktüel haber programını hazırlayıp sundu. Doğuş Yayın Grubu bünyesinde dört yıl Radyolar Genel Yayın Koordinatörlüğü'nü, beş yıl NTVMSNBC Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlendi. 2015 itibarıyla Doğuş Yayın Grubu Dış İlişkiler ve Haberler Koordinatörü oldu.

NTV Radyo’da yayımlanan "Babil Kulesi" adlı ortak radyo programında tarihi olay ya da önemli kişilikleri, müzikal eğilimlerin kaynağından günümüze dek evrildiği süreçlerin ele aldı ve bu programı nedeniyle 2004 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 28. Sedat Simavi Ödülleri'nde Seçici Kurulu tarafından Özgünay Ünal ile birlikte övgüye değer görüldü.[8] 2006 yılında aynı programla Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği Yılın Başarılı Gazetecileri Ödüllerinde Radyo dalında ödüle değer görüldü.

Tarih, sanat tarihi ve arkeoloji konularına merakı olan Yeşiltepe, NTV için tarih ve kültür ağırlıklı belgesel programları hazırlayıp sundu. Zaman Yolcusu-Uzaklar, Zaman Yolcusu-Türkler'in izinde, Müze Ziyaretçisi- Dünyanın En Büyük Müzesi Türkiye, Kurtuluş Yolu, Çanakkale'de 100. yıl - 7 İnsan 7 Öykü adlı belgeseller, NTV için hazırladığı programların bazılarıdır.

Yeşiltepe, NTV Tarih dergisinde de Yayın Kurulu Üyesi olarak görev aldı, araştırma yazıları yazdı. Çalışmaları Kazakistan'da Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından İsmail Gaspıralı Medya Ödülü'ne değer görüldü.

Evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Yeşiltepe Giresun bulancaklı bir ailenin evladı Kastamonu Taşköprü damadı olan Yeşiltepe evli ve iki kez evladı babası

Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu tarafından 1-3 Kasım 2024 tarihlerinde Kuşadası’nda düzenlediği

KURUCU MÜTEVELLİ KURUL ÜYESİ OLDUĞUM TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT SINAMA VAKFI BAŞKANI. DEĞERLİ ARKADAŞIM ERDOĞAN ERDOĞDU İLE KUŞADASINDA AVRASYA İLETİŞİM VE MEDYA KONFEDERASYONU GENEL KURULUNA KATILARAK YÖNETİM KURUJUNDA BİRLİKTE GÖREV ALDIK

ÜNLÜ BELGESELCİ AHMET YEŞİLTEPE İLE KUŞADASINDA AVKON GENEL KURUJUNUN YAPILDIĞI OTELİN SAHİBİ ÜNYELİ İŞ İNSANI AHMET BEY İLE TARİHE NOT DÜŞÜLEN ÇOK ÖNEMLİ SÖYLEŞİ YAPTIKTAN SONRA SELÇUK ÜZERİNDEN İZMİRE BİRLİKTE YOLCULUK YAPTIK

AVKON GENEL BAŞKANI ŞAKİR GÜLER BEYE NAZİK DAVETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM