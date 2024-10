Bu fuarda hedef 1 milyon ziyaretçi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Türkiye'nin etkinlik ve ziyaretçi sayısı bakımında en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, 14. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kentin marka değeri haline gelen Kitap Fuarı bu yıl 5-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 10.30-21.00 arasında ziyarete açık olacak. 14. Kocaeli Kitap Fuarı, Uluslararası Kocaeli Kongre Merkezi ve otopark alanında kurulan çadır alanında yapılacak.

Hedef, 1 milyon ziyaretçi

Prof. Dr. Sadettin Ökten'in onur konuğu olacağı bu yılki Kitap Fuarı'nın teması ise "Savaşın ve Acının Edebiyatı" olarak belirlendi. Kitap dostlarının her yıl sabırsızlıkla beklediği Kocaeli Kitap Fuarı'nda bu yıl 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek. 530 yayın evi, sahaf ve STK katılacak. Türkiye'nin en önemli edebiyatçıları geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kocaelili okurlarıyla buluşacak. Kocaeli Kitap Fuarı’nın bu yılki hedefi ise 1 milyon ziyaretçi olarak belirlendi.

"7,4 milyona yakın ziyaretçiyi sevdiği yazarlarla buluşturduk"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, 14. Kocaeli Kitap Fuarı ve etkinlik takvimini düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı. Genel Sekreter Dr. Baraçlı basın toplantısına Kocaeli Kitap Fuarı'nın 2009 yılında başlayan yolculuğundan kesitler vererek başladı. Baraçlı, "O günden bugüne, her yaştan insanı ilham verici yazarlar, düşünce insanları ve şairlerle buluşturmayı amaç edindik. 2009'dan bugüne Kitap Fuarı'nda toplamda 7,4 milyona yakın ziyaretçiyi sevdiği yazarlarla buluşturduk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu anlamda Türkiye'de yerel yönetimler arasında bir ilke imza attı. Toplumun her kesiminden büyük ilgi gören fuar, entelektüel kapasitesi, ziyaretçi sayısı, reklam değeri ve etki gücü bakımından her yıl gelişerek geleneksel bir form kazandı" dedi.

İlk etkinlik Kocaeli Üniversitesi'nde yapılacak

Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı toplantıda, 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nın etkinlik takvimi hakkında da geniş kapsamlı bilgi aktardı. Bu çerçevede, üniversite gençliğinin kitap fuarına olan katılımının artırılması amacıyla ilk etkinlik Kocaeli Üniversitesi'nde yapılacak. 2 Ekim Çarşamba günü, Kocaeli Üniversitesi'nde "Gülen Gözler" sinema filminin gösterimi gerçekleştirilecek.

4 Ekim Cuma günü ise sabah 07.30'da "Ağaçlar Kitap Açıyor" etkinliği ile kitap sevgisini şehrin merkezine taşıyarak Kitap Fuarı'nın geleneksel etkinliğini başlatılacak.

Açılışta tiyatro gösterisi kitap dostlarını bekleyecek. "Bir Yürüyüşün Öyküsü" adındaki oyunda; yüzyıllardır her millete kucak açan Anadolu’da yakılan ağıtların yanı sıra şiir ve hikâyeler sahneye yansıyacak.

Yazarlar Filistin zulmünü anlatacak

Kitap Fuarı'nda yerli ve yabancı yazarlar da özellikle Filistin zulmü konusunda kıymetli görüşlerini paylaşacak. Filistin ve Bosna-Hersekli yazarların yanı sıra Beşir Ayvazoğlu; Kurtuluş Savaşı sonrasında Anadolu topraklarında yeşeren ve bir millete özgürlük meşalesi yaktıran edebiyatı anlatacak.

Öte yandan, Kitap Fuarı'nın ana temasına uygun olarak tasarlanan ve oturumların konularıyla ilgili temel bilgiler, referans kitap özetleri, şiir çevirileri ve önemli biyografik değinilerin yer alacağı 14.Kocaeli Kitap Fuarına özel rehber kitap hazırlandı. Türkiye'de bir ilk olan çalışma, 18 bölüm şeklinde hazırlandı. Kitapta rehber bilgilerin yanı sıra 18 ülke ve bölgenin önemli yazar ve şairlerinin eserlerinden alıntılar yer alıyor. Kitap çalışması e-kitap olarak Kocaeli Kitap Fuarı web sitesinde yayınlanacak.

"Öğrencilerimiz için özel otobüs seferleri düzenleyeceğiz"

Basın toplantısında 9 gün boyunca devam edecek olan Kocaeli Kitap Fuarı'na ulaşım konusu da gündeme geldi. Baraçlı, "Öncelikle vatandaşlarımızdan ricam olabildiğince tramvay hattını kullanmaları. Tramvayla Kongre Merkezi durağında inip üst geçitten karşıya geçerek Kongre Merkezi'ne kolaylıkla ulaşım sağlayabilirler. Özel araçlarıyla gelecek vatandaşlarımız için de Seka Hastanesi ile Sekapark 3. Etap otopark alanlarını hazırladık. Milli eğitim öğrencilerimiz için ise özel otobüs seferleri düzenleyeceğiz. Bunun yanı sıra Kocaeli Üniversite'mizdeki üniversite öğrencilerimiz için seferler oluşturduk. Kocaeli Üniversitemizin 16 kampüsünden öğrenciler Kitap Fuarı'na düzenlenecek seferlerle ulaştırılacak. Kocaeli’nin tüm ilçelerinden katılım sağlayacak vatandaşlar için de ring servisleri oluşturuldu. Ring servislerinin saatleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarının yanı sıra resmi internet sitesi ve Alo 153 danışma hattı üzerinden de Kitap Fuarı süresince duyurulacaktır" şeklinde konuştu

Bununla beraber Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin ulaşımı konusunda gelecek talep yönünde hizmet verecek. Özel bireyler ulaşım taleplerini Alo 153’e iletebilecek. Engelsiz Taksi birimi iş birliğiyle vatandaşların ulaşımı sağlanacak.

