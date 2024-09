İZMİT KÖRFEZİNE SAHİP ÇIKIN SAHİLLERİ HALKA AÇIN GIRGIR VE TİROL AVCILIĞINI DURDURUN

İnsanlar ellerinde sahip olduğu değer ve kıymeti bilmez, değerlerimizi kaybettikten sonra eyvah deriz ama elimize hiçbir şey geçmez. Eskihisar bölgesi, Kocaeli’nin çok önemli değerlerinden birisi. Bugüne kadar Eskihisar ile ilgili birçok çalışma yaptım, yapmaya da devam ediyorum.Yıllardan beri düzenleme ve organize etmek istediğim Eskihisar Belgesel Film Festivali ve Kısa Film Yarışması için birçok kuruma başvurdum. Sonuç alamayınca bizzat harekete geçerek kendi imkanlarımla kurduğum, İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Vakfı olarak çalışma başlattık.Eskihisar Belgesel Festivali ve Kısa Film yarışması ile ilgili hazırladığımız haberi bugün sizlerle paylaşıyorum.**Kocaeli Eskihisar Belgesel ve Kısa Film Yarışması DüzenledikİKTAV Vakfı www.iktav.com tarafından düzenlen belgesel ve kısa film yarışması başlıyor. Belgesel ve Kısa film yarışmasında “Tarih”, “Kültür”, “Doğa”, “Çevre Bilinci” ve “Deprem” konularından en az birinin filmlerde işlenmesi gerekmektedir.YARIŞMAYA SON BAŞVURU TARİHİ :30 Eylül 2021 23.59Yarışmanın amacı, Türkiye’de belgesel ve kısa film gelişimine destek vererek, bu konudaki üretime teşvik etmektir. Aynı zamanda tarih, kültür, doğa ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.İKTAV Vakfı’nın öncülüğünde Gebze Gazetesi, Devr-i Âlem Belgesel TV programı ve Avrasya Gazeteciler Derneği ile resmî ve özel kurumların desteğiyle düzenlenen “Kocaeli Eskihisar Belgesel ve Kısa Film Yarışması”na büyük ilgi var.Bu yarışma sayesinde dünyaca tanınan ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey’in yaşadığı, bir kültür adamına ev sahipliği yapan, Kartacalı büyük komutan Anibal’ın son zamanlarını geçirdiği, Palekanon Savaşı’nın yapıldığı tarihi kalesi ile göz dolduran Kocaeli Gebze Eskihisar’ı daha çok ortaya çıkarmayı hedeflenmekte.Yarışmaya katılacaklar adaylar, bu linkten bilgi alabilir. http://www.kulturtarihimiz.com/eskihisar-belgesel-yarismasi-sartname/**Eskihisar ile ilgili daha önce Gebze Gazetesi’nde yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.Eskihisar’ın Kıymetini BilelimEskihisar üzerine birçok kitap yazıldı. Yeşilçam’ın bazı önemli filmleri Eskihisar’da çekildi. Türkiye’nin Nobel ödüllü yazarı Orhan Pamuk’un, Sessiz Ev romanına konu ettiği ev Osman Hamdi Bey Konağı’dır. Eskihisar gerçekten muhteşem. Kalesi, evlerin mimari yapısı ve muhteşem güzelliği ile Eskihisar’ı Kocaeli kamuoyu bile tanımıyor. Eskihisar’ı tanıtmak için Devri Alem Belgesel Programı çekerek birçok televizyon kanalına yayınlattık.Belgeselimizin senaryo metnine de böyle başlamıştık;“Kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca çınarım… Tarihte nice medeniyetlerin gelip geçtiği uzun bir yolum ben. Karış karış taşına toprağına vurgun olduğumuz güzel vatan Anadolu’yum.Bin yılları, beş bin yılları devire devire bugüne gelmiş bir medeniyetler beşiğiyim. Adım başı tarih. Adım başı geçmişten izler taşıyorum. Doğal güzellik yurduyum. Adım başı kültür, adım başı yaşam. Her an yeniden keşfedilmeye hazırım.Dalları filizlerle bezeli yaşlı bir Çınar’ım… Her gün yeniden doğuyorum… Geçmişim tüm kültürleri kucaklar… Marmara’da ışıl ışıl parlayan yıldızım ben. Geçmişin küllerinden doğuyorum yeniden… Fatih’in otağı, Osman Hamdi’nin tarih kokan konağı… Anibal’in diyarıyım ben. Adım ne olursa olsun binlerce yılın kültürlerinin birikimiyim… Eskihisar’ım ben…”Eskihisar, Gebze’nin hatta Türkiye’nin en önemli yerlerinden bir tanesi. Muhteşem doğası, denizi, Osman Hamdi Bey Müzesi ve tarihi kalesiyle güzide yerlerden bir tanesi olan Eskihisar bugüne kadar Kocaeli kamuoyu tarafından gerektiği gibi değer görmedi. Son yıllarda yapılan çalışmalar her ne kadar Eskihisar’a değer katsa da bu çalışmalar yeterli değil. Eskihisar’ın uluslararası arena da tanıtılması, tarihi kalesi, Osman Hamdi Bey müzesi ve doğasıyla turizm merkezi haline getirilmesi gerekirdi. Bunu maalesef şu ana kadar gerçekleştiremedik.FARKLI BİR KONUMDA OLABİLİRDİ40 yıldır Dünya’nın birçok noktasında belgesel çekimleri yapan fakat Gebze’yi de ihmal etmeyen, Gebze’nin yakın tarihine adeta canlı şahitlik yapan bir gazeteci ve belgeselci olarak Eskihisar hakkında birçok makale kaleme alıp, belgesel çekimleri yaptım. Dünyanın birçok noktasında bulunan tarihi değerler oldukça iyi pazarlanıyor ve Avrupa’da muhteşem değer görüyor. Osman Hamdi Bey gibi dünyaca ünlü bir ressamın, en ünlü tablosu olan Kaplumbağa Terbiyecisi resmine ilham veren Eskihisar bugün çok farklı bir konumda olabilirdi.VALİ GÜZELOĞLU ESKİHİSAR’IN GÜZELLİKLERİ TANITMALIEskihisar adına hiçbir şey için geç kalınmış değil. Başta Kocaeli Valisi Sayın Hasan Basri Güzeloğlu olmak üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, tüm ilgili ve yetkili isimler Eskihisar’a önem vermeli ve adeta seferberlik ilan ederek bu bölgeyi turizm cenneti içerisine çevirmelidir. Sanayi tarihi oldukça eski tarihlere dayanan Gebze’nin Türkiye’nin turizm açısından önemli bir değeri olan Eskihisar’da bulunan Osman Hamdi Bey korosunda yeniden bülbül sesleri yükselmeli, tarihi kale uluslararası organizasyonlarla turizme açılmalıdır. Bu konuda herkese büyük görevler düşüyor.OSMAN HAMDİ BEY KİMDİR?Ressam Osman Hamdi Bey, Eskihisar için önemli bir isim. Eskihisar’ın ismini dünyaya duyuran ve vasiyeti üzerine mezarı Eskihisar’da bulunan Osman Hamdi Bey’in kısa bir öz geçmişini sizlerle bu köşeden paylaşmak istiyorum.Osman Hamdi Bey (30 Aralık 1842, İstanbul - 24 Şubat 1910, İstanbul) Osmanlı arkeolog, müzeci, ressam ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanı.Sakız Adası'ndan ufak yaşta evlatlık olarak gelen Rum asıllı Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa’nın oğlu, müzeci Halil Ethem Bey ve nümizmat İsmail Galip Bey’in ağabeyidir.İlk Türk arkeoloğu kabul edilir. En önemli arkeolojik kazısı 1887-1888'de gerçekleştirildiği Sayda Kral Mezarlığı (Lübnan) kazılardır. Bu kazılar sırasında dünyaca ünlü İskender Lahidi’ni bulmuştur. Çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusudur. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kurmuş, 29 yıl müdürlüğünü yapmış ve müzeyi dünyanın sayılı müzeleri arasına ekletmiştir.Günümüzde varlığını Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak sürdüren Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi'nin kurucusudur. İlk Türk ressamlarından birisidir ve Türk resminde figürlü kompozisyon kullanan ilk ressam olarak tarihe geçmiştir.Osman Hamdi Bey, müzecilik ve arkeoloji çalışmalarını sürdürürken resim yapmayı hiç bırakmadı. Resimlerini genellikle Eskihisar, Gebze’deki evinde geçirdiği yaz aylarında yaptı. Türk resminde ilk kez figürlü kompozisyonu kullanan ressamdı. Resimlerinde okuyan, tartışan, özlemini duyduğu Türk aydın tipini ve dışarıya açılmış kadın imgesini ele aldı. Dekor olarak tarihi yapıları, aksesuar olarak tarihi eşyaları kullandı. "Kaplumbağa Terbiyecisi" (1906), "Silah Taciri" (1908) Osman Hamdi’nin en ilgi çeken ve özgün eserlerindendir. Birçok resmi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Londra, Liverpool ve Boston müzelerinde sergilenmektedir.Sanatçı, 24 Şubat 1910 tarihinde Kuruçeşme’de (İstanbul) yalısında hayatını kaybetti. Ayasofya’da kılınan cenaze namazının ardından müzenin bulunduğu Çinili Köşk’e getirilen cenazesi, vasiyeti üzerine Eskihisar’a götürülerek defnedildi. Mezarının başına Bakanlar Kurulu kararıyla iki isimsiz Selçuklu taşı kondu. Sanatçının Eskihisar'daki köşkü 1987’den bu yana müze olarak hizmet verir.Evet, Eskihisar’a sahip çıkmalı ve uluslararası arenada bir marka haline getirmeliyiz. Osman Hamdi Bey konağı restore edilmeli, yapılacak olan kültürel sahil düzenlemeleri ile Eskihisar cazibe merkezi haline getirilmelidir. Kocaeli’de turizme açılabilecek tek kale Eskihisar’da bulunuyor. Fakat özellikle son aylarda bu kale ziyaretçiler tarafından dahi gezilemiyor. Tarihi Eskihisar Kalesi ziyarete açılmalı ve Eskihisar turizme kazandırılmalıdır. Bu konuda herkese büyük görev düşüyor. (Araştırma ve Canlı Haber Ahmet Emirhan Kahraman /: Gebze Gazetesi)Ahmet Emirhan KAHRAMAN