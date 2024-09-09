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"Park Et, Devam Et" Sistemine Tam Not

Vatandaşların İzmit çarşıya yürümeden ulaşabilmesi için hayata geçirilen Hat 41Ç, ilk günden yoğun olarak kullanıldı.

09 Eylül 2024 Pazartesi 15:14

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın İzmit İnönü Caddesi esnafıyla bir araya geldiği toplantıda açıkladığı Hat 41Ç seferlerine başladı. Vatandaşların "park et, devam et" sistemiyle araçlarını otoparka bırakarak şehir içine toplu taşımayla geçişini sağlayan Hat 41Ç ilk günden tam not aldı. Sistem sayesinde şehir merkezine araç girişinin azaltılması da amaçlanıyor.  Servis hattı 15 dakikada bir işliyor ve sadece 1 TL ücretle hizmet veriyor. Böylece başta İnönü Caddesi olmak üzere, şehir içindeki esnafa ulaşım daha kolay hale geliyor. 
 "Park et, devam et" sistemiyle 41Ç hattı kullanan vatandaşlar, İzmit çarşıya yürümeden ulaşabiliyor. 41Ç hattı; Sahil otopark-Leyla Atakan Caddesi -İnönü Caddesi-Cumhuriyet Parkı-Sekapark-Sahil otopark güzergahında seferlerini gerçekleştiriyor. Sabah ilk sefer 07.40'ta başlayarak akşam saat 19.55'e kadar 15 dakika sefer sıklığıyla hizmet verip, günde toplam 50 sefer yapıyor. Güzergah üzerindeki tüm duraklardan yolcu indi bindi yapacak olan hattın ücret tarifesi 1 TL olarak uygulanıyor. 
 Hat 41Ç ilk günden vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanıldı, sürücü ve yayalardan tam not aldı. Esnafın da yeni hattan memnun kaldığı ifade edildi. Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı da ilk günde Hat 41Ç'nin işleyişini yerinde denetledi. Bu hizmetin çarşı merkezine alışveriş veya başka işleri için gelen vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağına değinen Genel Sekreter Baraçlı, esnafın da bu hizmetten memnun kalacağını vurguladı.


İHA
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