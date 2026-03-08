BAŞKAN RAMAZAN ÖMEROĞLU’NDAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kadınların toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Ömeroğlu, özellikle annelerin aile ve toplum hayatındaki önemine dikkat çekti.

Başkan Ömeroğlu mesajında kadınların sevgi, emek ve fedakârlıklarıyla toplumun şekillenmesinde büyük rol oynadığını belirterek, “Kadınlarımız hayatın her alanında emekleri, sabırları ve güçlü duruşlarıyla toplumumuza yön veren en değerli varlıklarımızdır. Toplumun gelişmesi ve ilerlemesinde kadınlarımızın katkısı son derece büyüktür” ifadelerini kullandı.

ANNELER GELECEĞİ YETİŞTİRİYOR

Annelerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli değerler olduğunu ifade eden Ömeroğlu, “Annelerimiz sevginin, merhametin ve fedakârlığın en güzel örneklerini sergileyerek geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirmekte ve toplumumuzun temelini güçlendirmektedir. Sağlıklı ve güçlü bir toplumun temeli güçlü ailelerden, güçlü ailelerin temeli ise annelerimizden geçmektedir” dedi.

KADINLAR HER ALANDA BAŞARIYLA YER ALIYOR

Kadınların eğitimden ekonomiye, kültürden sosyal hayata kadar her alanda önemli başarılara imza attığını belirten Başkan Ömeroğlu, yerel yönetimler olarak kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif yer alması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

TÜM KADINLARIN 8 MART’I KUTLU OLSUN

Başkan Ramazan Ömeroğlu mesajını şu sözlerle tamamladı: