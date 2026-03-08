GÜNDEM:
Beyaz Kalpler’den 8 Mart’a özel anlamlı hediye

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Merkez öğrencileri, kadın emeğine ve tarih boyunca iz bırakan Türk kadınlarına dikkat çekmek amacıyla özel bir çalışma gerçekleştirdi.

08 Mart 2026 Pazar 16:55

 10 GÜNLÜK TİTİZ HAZIRLIK

Cam Boncuk Atölyesi’nde bir araya gelen öğrenciler, 10 gün süren titiz bir hazırlık sürecinin ardından cama kalp formu vererek el emeği bileklikler tasarladı. Tamamı öğrenciler tarafından hazırlanan bileklikler, özel hediye paketleri hâline getirildi. Hazırlanan paketlerin içerisine, tarihe iz bırakmış örnek Türk kadınlarının hayatlarından kısa kesitlerin yer aldığı fotoğraf kartları da eklendi. Böylece hediyeler yalnızca birer takı değil, aynı zamanda anlamlı birer farkındalık çalışmasına dönüştü.

 

KADIN PERSONELE ANLAMLI TAKDİM

Öğrenciler, hazırladıkları kalp bileklikleri ve bilgilendirici kartları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan kadın personele takdim etti. Günün anlam ve önemine vurgu yapmak amacıyla gerçekleştirilen sürpriz etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

 

DAYANIŞMA VE FARKINDALIK VURGUSU

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 8 Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü; kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alandaki başarılarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinlik, hem kadın emeğinin değerini vurguladı hem de öğrencilerin toplumsal farkındalık bilincini ortaya koydu. İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencilerinin tamamının görev aldığı çalışma, dayanışma ve vefa duygularının güçlü bir yansıması olarak takdir topladı.

