PROGRAMA YOĞUN KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü özel bir programla kutladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve “Kadınla Değişir Dünya” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik sonrası kadınlara özel aile iftarı gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, annesi Semra Büyükakın ve eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın ile katılım sağladı. Ayrıca; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti MKYK Üyesi Serpil Yılmaz ve kadınlar katıldı.

“KADIN İLE ERKEK BİRBİRİNİN TAMAMLAYICISI”

Başkan Büyükakın, programda yaptığı konuşmada kadın, aile ve toplum değerlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kadın ve erkek arasındaki ilişkinin bir rekabet değil tamamlayıcılık ilişkisi olduğunu vurgulayan Büyükakın, “Bizim değer sistemimizde kadınla erkek arasında kavga yok. Kadınla erkek birbirinin tamamlayıcısı. Cennet annelerin ayaklarının altında. Anaya karşı asla saygısızlık yapamayan bir erkek, kadına karşı da saygısızlık yapamaz çünkü bütün kadınlar annedir” ifadelerini kullandı.

“8 MART BİR ANMA GÜNÜDÜR”

8 Mart’ın tarihsel anlamına da değinen Büyükakın konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bugün, 129 kadın işçinin öldürüldüğü bir gün. Kutlanacak, tebrik edilecek bir gün de değil bugün. 8 Mart bir anma günüdür. Bu vesileyle kadınlarımızı kutluyorum, annelerimizin ellerinden öpüyorum. Her birinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.”

“ANNE ŞEHİR YENİDEN UMUT OLDU”

Anne Şehir Merkezi Günebakan üyesi Serpil Kös, kadınlar adına bir konuşma yaptı. Kös yaşadığı zorlu süreci ve Anne Şehir ile tanışma hikâyesini paylaştı. Kanser tedavisinin ardından Anne Şehir ile tanıştığını belirten Kös, burada hem hayatına hem kişiliğine yeni değerler kattığını ifade etti. Yaşadığı süreci kadınlara umut olmak adına bir kitaba dönüştürdüğünü anlattı.

ANNE ŞEHİR AİLE İFTARI

Konuşmaların ardından Kocaeli Kongre Merkezi C Salonunda “Anne Şehir Aile İftarı” gerçekleştirildi. İftara protokol üyelerinin yanı sıra akademisyenler, kadın kooperatifleri, kadın muhtarlar, kamu kuruluşları, Anne Şehir Merkezi üyeleri, farklı meslek gruplarından kadınlar ve STK’lardan oluşan büyük bir katılım gerçekleştirildi. İftar programı, duaların okunması ve Ramazan ayının manevi atmosferi içinde geçen keyifli sohbetlerle son buldu.