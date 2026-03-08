Hayatın her alanında sizler varsınız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların toplumdaki yerini ve önemini "Kadınla Değişir Dünya” temasıyla vurguluyor. Bu kapsamda Büyükşehir, 8 Mart'a özel farkındalık, kişisel gelişim ve sağlıklı yaşam alanlarında programlar düzenledi. Kadın dayanışmasını öne çıkaran programlarda "Birlikte güçlüyüz" mesajı verildi.

GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü özel bir programla kutladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve “Kadınla Değişir Dünya” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte; farkındalık, kişisel gelişim ve sağlıklı yaşam alanlarında destekleyici içerikler kadınlarla buluştu. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda kadınlara yönelik birçok farklı deneyim alanı oluşturuldu. Gün boyunca düzenlenen atölye çalışmaları ve etkinlikler katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

KADINLARA ÖZEL DENEYİM ALANLARI OLUŞTURULDU

Program kapsamında "Aromatik Yağ Yapımı Atölyesi", "Hint Kınası ve Yüz Süsleme Atölyeleri", "Kaligrafi ve Karikatür Atölyeleri", "Saç Tasarımı Atölyesi", "Sukulent Yapımı Atölyesi" ve "Tahta Baskı Atölyesi" gibi etkinlikler düzenlendi. Ayrıca etkinliğe katılan kadınlar için dijital ve şipşak fotoğraf köşesi de oluşturuldu.

UZMAN İSİMLERDEN SAĞLIKLI YAŞAM ÖNERİLERİ

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen söyleşilerde alanında uzman isimler kadınlarla bir araya geldi. Dr. Feridun Kunak, “Ramazan Şifası” başlıklı söyleşisinde sağlıklı yaşam üzerine önemli bilgiler paylaştı. D vitamininin önemine dikkat çeken Kunak, “Bütün hormonlarımız D vitamini önderliğinde çalışıyor. Bu nedenle D vitaminine dikkat etmek gerekiyor” dedi. Sağlıklı beslenmenin önemine de ayrı bir parantez açan Kunak, doğal gıdaların tüketilmesi gerektiğini vurgulayarak zeytin, kuşburnu, biberiye ve kekik gibi bitkilerden hazırlanan çayların faydalarından bahsetti. Probiyotiklerin önemine değinerek yoğurt gibi gıdaların mümkün olduğunca evde hazırlanması gerektiğini ifade eden Kunak, söyleşi sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

GÜZELLİK VE BAKIM ÜZERİNE ÖNERİLER

Karamürsel Alp Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide Cilt Bakım ve Güzellik Uzmanı Şems Arslan, “Ramazan’da Güzellik ve Şifa: Doğanın Kadim Sırları” başlıklı sunumuyla kadınlarla buluştu. Arslan, kadınların sağlıklı ve güzel yaş alabilmesi için cilt bakımının önemine değinerek doğal bakım önerileri paylaştı. Programda leke giderici ve nemlendirici doğal tarifler de paylaşan Arslan, katılımcıların sorularını yanıtladı.

RAMAZAN SOFRALARINDA SAĞLIKLI BESLENME

Programın bir diğer konuğu Diyetisyen Hatice Nur Ege oldu. Akçakoca Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide Ege, Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine değinerek katılımcılara önerilerde bulundu. Kendi hayat hikâyesinden de kesitler paylaşan Ege, sağlıklı yaşam konusunda kadınlara önemli bilgiler aktardı.

AŞK-I NİYAZ MUSİKİ DERNEĞİ’NDEN DİNLETİ

Programda gerçekleştirilen söyleşilerin ardından Aşk-ı Niyaz Musiki Derneği sahne aldı. Türk tasavvuf musikisinin seçkin eserlerinin seslendirildiği dinleti, salondaki katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı. Dinleyicilerin büyük ilgi gösterdiği program, manevi atmosferiyle etkinliğe anlamlı bir kapanış yaptı.

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ ALAN OLUŞTURULDU

Etkinliğe katılan kadınların programdan rahatça faydalanabilmesi için çocuklara yönelik güvenli çocuk alanı oluşturuldu. Böylece anneler programı takip ederken çocuklar da güvenli bir ortamda vakit geçirme imkânı buldu.

BÜYÜKŞEHİR, GEBZELİ KADINLARI UNUTMADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel programlarına Gebze'de devam ediyor. 8 Mart’ın Gebze ayağındaki programlar bugün Gebze Kent Meydanı’nda kurulan Ramazan Çadırı’nda gerçekleştirilecek. Buna göre “İçimdeki Kadın Konuşuyor” adlı tiyatro oyunu 14.00’te sahnelenecek. 15.00’te Dr. Feridun Kunak ile "Ramazan Şifası" programı gerçekleştirilecek. 20.00’de ise Aşk-ı Niyaz Musiki Derneği Dinletisi yapılacak.