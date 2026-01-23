Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın, Aile Yılı Çalışmalarını Devr-i Alem Programına Anlattı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gazeteci-Yazar ve Belgesel Yapımcısı İsmail Kahraman, 2025 yılı “Aile Yılı” kapsamında yaptığı çalışmalar ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aileye yönelik hizmetlerini Tahir Büyükakın’dan dinledi. Kahraman, Başkan Büyükakın’a “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aile yılı ve aile hizmetleriyle ilgili neler yapıldığını” sordu.

Başkan Büyükakın ile Belgesel Tadında Aile Yılı Söyleşisi

Başkan Tahir Büyükakın, kamu kurumlarının samimiyetinin iki göstergesi olduğunu belirtti: “Birincisi kanun, yönetmelik ve genelgelerde görev ve sorumluluk verilmiş mi, ikincisi organizasyon şemalarında bu hizmetler ne kadar merkezi bir yerde duruyor?” dedi. Büyükakın, aile hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, belediyede Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın kurulduğunu, böylece kadın ve çocuk odaklı hizmetlerin kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Başkan, “Anne Şehir Programları” ile kadınların sağlıklı yaşam, spor ve bilinçlendirme eğitimlerine katıldığını, yaklaşık 100.000 kadına ulaşıldığını söyledi. Ayrıca, sosyal hizmetler ve kültür etkinlikleriyle entegre bir yapı kurduklarını, kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlılara yönelik programların birbiriyle bağlantılı yürütüldüğünü anlattı.

Araştırmacı Gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırma Merkezi Kütüphanesi’nin de paydaşı olduğu T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında desteklenen, Avrasya Gazeteciler Derneği’nin yürütücülüğünü üstlendiği aile sevgisi ve gençlik üzerine hazırladığı www.ailesevgisi.com sosyal sorumluluk projesini aktardı.

Ailenin Önemi ve Bağımlılıkla Mücadele Kitabı: https://www.ailesevgisi.com/ailenin-onemi-ve-bagimlilikla-mucadele-kitabi/

Bağımlılıkla Mücadele ve Ailenin Önemi Semineri: https://www.youtube.com/@TVDevriAlem Başkan Tahir Büyükakın, İsmail Kahraman’a aile yılına yaptığı katkılardan ötürü teşekkür ederek, çalışmalarının topluma önemli katkılar sağladığını belirtti ve “Aileye ve gençliğe verdiğiniz değer, toplumumuz için büyük önem taşıyor; projelerinizin yaygınlaşmasını ve etkisinin artmasını diliyorum” dedi.

Beyaz Kalpler Merkezleri ile Gençler ve Aileler Destekleniyor

Büyükakın, parçalanmış aileler ve madde bağımlılığı ile mücadele eden gençler için kurulan “Beyaz Kalpler” merkezleri’nden bahsederek, bu çocukların eğitim, meslek ve sosyal aktivitelerle desteklendiğini belirtti. Yeni kurulan ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılandığını da ekledi.

Başkan, “Mutlu şehir ailesi” yaklaşımıyla yerel yönetimin amacının halkın mutluluğu olduğunu vurguladı ve toplumsal görev olarak belediyelerin aileleri desteklemesi gerektiğini söyledi.

Kahraman, ayrıca 2026 yılında “Evliya Çelebi’nin İzinde” projesi kapsamında ailecek Kocaeli’yi belgesel tadında gezdiklerini, Kocaeli kent kültürüne sahip çıkarak şehirde mutlu bir yaşam sürdüklerini aktardı. Bu çalışmalar hakkında Başkan Büyükakın’a bilgi verildi ve nazik ilgi, alaka ve misafirperverliği için teşekkür edildi.

Evliya Çelebi’nin İzmit Körfezi Seyahati: https://www.youtube.com/watch?v=B65QcrKOM6I

Aile Sevgisi Belgeseli – Uzun Versiyon: https://www.youtube.com/watch?v=fKFw7tuHxmA

Belgeselci İsmail Kahraman, 2025 yılı aile çalışmaları kapsamında hazırlanan kamu spotları ve belgesellerin telif ücreti ödemeden kullanılabileceğini belirtti. Başkan Büyükakın, şehre sağlanan hizmetlerden memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

