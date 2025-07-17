KÜLTÜR VE SANAT:
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Bu manevi buluşma gönüllerde iz bırakacak

Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının manevi iklimini yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda Mevlevi Evi'nde düzenlenecek “Aşk ile Muharrem” temalı program, tasavvufun derinliklerine uzanan özel bir geceye sahne olacak.

Bu manevi buluşma gönüllerde iz bırakacak

17 Temmuz 2025 Perşembe 10:03

 MEVLEVİ EVİ’NDE ÖZEL BİR GECE OLACAK

Kardeşlik ve dayanışmanın sembolü olan Muharrem ayının en güzel örneklerinden biri de Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonluğunda Kocaeli’nde yaşanacak. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, hicri yılın ilk ayı olan Muharrem’in manevi atmosferini yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 19 Temmuz Cumartesi günü Mevlevi Evi’nde saat 19.00'da düzenlenecek “Aşk ile Muharrem” temalı program, tasavvufun derinliklerine uzanan özel bir geceye sahne olacak.

 

AHMET ÖZHAN GÖNÜLLERE HİTAP EDECEK

Program; sevgi, hoşgörü ve içsel tefekkür gibi tasavvufi değerlerle geçmişin hikmetli mirasını günümüze taşıyarak, katılımcılara unutulmaz bir manevi deneyim sunmayı amaçlıyor. Gecenin önemli konuklarından biri olan tasavvuf musikisinin usta ismi Ahmet Özhan, muharrem ayının anlamı, tasavvuf kültüründeki yeri ve musikinin insan ruhuna etkisi üzerine gerçekleştireceği söyleşiyle gönüllere hitap edecek.

 

AŞURE İKRAMI YAPILACAK

Gönüllerde iz bırakacak olan manevi buluşmada “Aşk-ı Niyaz” Tasavvuf Musikisi Grubu, ilahiler ve naatlarla bezeli özel bir musiki dinletisi gerçekleştirecek. Etkinlikte Muharrem ayının birlik ve paylaşım simgesi olan aşure ikramı da yapılacak.

(Ömer İLGEÇ)

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