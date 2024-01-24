Başkan Büyükakın, “Cumhur İttifakı olarak sözüne, kavline, vaatlerine sadık bir ittifakız”





Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin Kartepe, Körfez ve Çayırova ve Darıca İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus’un da eşlik ettiği ziyaretlerde, İlçe Belediye Başkanları Mustafa Kocaman, Şener Söğüt, Bünyamin Çiftçi ve Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanları Sadık Yılmaz, Nurettin Okutan, Erhan Sarıdede ve Köksal Şakar hazır bulundu. MHP İlçe Başkanları Hayati Dilek, Doğan Bekiroğlu, İsmail Akkuş, Mustafa Yıldırım’ın yanı sıra BBP İlçe Başkanı Ali Oktay, Selim Öztürk, Vedat Yılmaz’ın da yer aldığı ziyaretlere MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü’de eşlik etti.





“NİCE GÜZEL HİZMETLER KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Büyükakın ziyaretlerde, “Cumhur İttifak’ı olarak hedefimiz, şehrimizin her belediyesini eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı’na daha yakışır bir seviyeye getirmektir. Birlik ve beraberlik içinde aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacak, üreteceğiz. Biz Cumhur İttifakı olarak sözüne, kavline, vaatlerine sadık bir ittifakız. Allah'ın izniyle yeni dönemde de ülkemize ve milletimize nice güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi son nefesimize kadar daim eylesin” ifadelerini sarf etti.





“TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YARINLARINA OLAN GÜVENİ PEKİŞTİRECEK”

“Milletimizin beklentilerini bugüne kadar boşa çıkarmadık, bundan sonra da boşa çıkarmayacağız” diyen Başkan Büyükakın, “Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, hedeflerimize yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak hemşehrilerimizle iç içe, ülkemizin hedefleriyle bütünleşip, Türkiye Yüzyılı'nın ilk mahalli idareler seçiminde şehrimizin sorumluluğunu üstlenmeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı, birlik ve beraberlik anlayışının hizmet ve eser siyasetine yansımasıdır. Yerli ve milli anlayışın şehrimizin ve ülkemizin geleceği için seferber olmasının adıdır. Bu birliktelik, milletimizin kararlılığıyla güçlenerek, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına olan güveni pekiştirecek” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN DAVASINA EN GÜÇLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Cumhur İttifakı’nda yer alan siyasi partilerin ilçe teşkilatlarını ziyaretinde, “Yerelde yeni yüzyılın şehirlerini inşa etme mücadelesinde bir gayretin içerisindeyiz. Bakınız bunu başarmak için bir davanın temsilcileri olarak yoğun biçimde çalışıyoruz. Bu dava zafer maksadıyla yola çıkanların değil, sefer için yola çıkanların ve o seferin zafere ulaşması için gayret edenlerin davasıdır. Sefer bizden, zafer Allah’tan. Yeni Türkiye Yüzyılını inşa etme çabası içerisinde olan Cumhurbaşkanımıza, yerelde yeni yüzyılın şehirlerini inşa etme mücadelesinde bir gayretin içerisindeyiz. 31 Mart seçimlerinden tüm Kocaeli’nin ilçelerinde ve büyükşehirden zaferle çıkarak Cumhurbaşkanımızın davasına en güçlü desteği vereceğiz.” İfadelerini de kullandı.



