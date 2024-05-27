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BULUT KARDEŞLER KUPALARI TOPLADI

Emirhan BULUT-Talha Emin BULUT ŞAMPİYON OLDU.

BULUT KARDEŞLER KUPALARI TOPLADI

27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:07

20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında 14 Yaş Tennis Europe Cudi CUP uluslararası tenis turnuvasında Darıca Tenis Kulübü sporcusu Talha Emin BULUT teklerde ve çiftlerde Şampiyon oldu. 
Ayrıca geçen hafta 14 yaş Tennis Europe Adana Cup turnuvasında Talha Emin BULUT çiftlerde Finalist oldu ve teklerde yarı final oynamıştı.EMİRHAN BULUT 11-19 Mayıs 2024 tarihler arasında ITF J30 uluslararası tenis turnuvasında Darıca Tenis Kulübü sporcusu Emirhan BULUT tüm rakipleri yenerek Şampiyon oldu.Kurucu - Baş Antrenör Şahin Beyazgül ; Başarılarımızın tesadüf olmadığını gösterdik.Programlı ve Planlı çalışmanın sonuçlarını almaya başladık.Emirhan ve Talha Emin'i başarısından dolayı kutluyorum dedi.Kurucu Halil BULUT; Darıca Tenis Kulübü olarak büyük başarılar yakaladık. Bölgemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Gururlandık , mutlu olduk ,başarıları uluslararası arası arenada da gösterdik. Başarılarımız artarak devam edecek. Ayrıca Bulut başarılı sporculara sahip çıkılmasını umuyoruz dedi .
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