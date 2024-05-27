BULUT KARDEŞLER KUPALARI TOPLADI
Emirhan BULUT-Talha Emin BULUT ŞAMPİYON OLDU.
Ayrıca geçen hafta 14 yaş Tennis Europe Adana Cup turnuvasında Talha Emin BULUT çiftlerde Finalist oldu ve teklerde yarı final oynamıştı.EMİRHAN BULUT 11-19 Mayıs 2024 tarihler arasında ITF J30 uluslararası tenis turnuvasında Darıca Tenis Kulübü sporcusu Emirhan BULUT tüm rakipleri yenerek Şampiyon oldu.Kurucu - Baş Antrenör Şahin Beyazgül ; Başarılarımızın tesadüf olmadığını gösterdik.Programlı ve Planlı çalışmanın sonuçlarını almaya başladık.Emirhan ve Talha Emin'i başarısından dolayı kutluyorum dedi.Kurucu Halil BULUT; Darıca Tenis Kulübü olarak büyük başarılar yakaladık. Bölgemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Gururlandık , mutlu olduk ,başarıları uluslararası arası arenada da gösterdik. Başarılarımız artarak devam edecek. Ayrıca Bulut başarılı sporculara sahip çıkılmasını umuyoruz dedi .